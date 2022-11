El consumo, y no la superpoblación, es clave para el clima

El planeta tiene cada vez una temperatura más elevada y más habitantes, y estas dos cuestiones están relacionadas, pero no tanto como la gente podría pensar, dicen los expertos.

El martes, en algún lugar nacerá un bebé que será el habitante 8.000 millones de la Tierrra, según una proyección de Naciones Unidas y otros expertos. El planeta se ha calentado casi 0,9 grados Celsius (1,6 Fahrenheit) desde que se alcanzó la marca de 4.000 millones en 1974.

El clima y la población son cuestiones delicadas para los científicos y las autoridades.

Aunque el aumento del consumo de energía por parte de la población, en su mayoría procedente de la quema de combustibles fósiles, está calentando el planeta, la clave no está tanto en el número de personas sino en la pequeña cantidad que está causando más contaminación por carbono de la que le corresponde, explicaron varios expertos en clima y población a The Associated Press.

"Tenemos un problema de población", manifestó Vanessa Perez-Cicera, directora del Centro de Economía Global del Instituto de Recursos Mundiales. "Pero creo que lo más importante es que tenemos un problema de sobreconsumo".

Y debido a eso, el niño 8.000 millones "no tendrá lo que nosotros teníamos... porque no hay suficientes recursos", indicó.

Kenia, que sufre una devastadora sequía, tiene 55 millones de habitantes, unas 95 veces la población de Wyoming, Estados Unidos. Pero Wyoming emite 3,7 veces más dióxido de carbono que Kenia. En toda África vive el 16.7% de la población mundial, pero históricamente ha producido apenas el 3% de la contaminación global por carbono, mientras que Estados Unidos, con el 4,5% de la población, desde 1959 ha sido responsable del 21,5% de las emisiones de dióxido de carbono.

El canadiense, el saudí y el australiano promedio emiten más de 10 veces más dióxido de carbono en su día a día que el paquistaní medio, donde las inundaciones anegaron un tercio del país en un fenómeno empeorado por el cambio climático. Y, en Qatar, las emisiones per cápita son 20 veces superiores a las de Pakistán, según el Banco Mundial.

"La cuestión no tiene que ver con la población sino con los patrones de consumo", dijo el climatólogo Bill Hare, de Climate Analytics. "Así que, para empezar, es mejor fijarse en los principales emisores del norte".

Climate Interactive, un grupo de científicos que realizan intrincadas simulaciones por computador que pueden modificarse para ver qué factores son más importantes en la lucha contra el cambio climático, analizó la diferencia que supone la población. Descubrió que su contribución es pequeña con respecto a otros factores, como la economía.

Comparando los dos escenarios de proyección de población de la ONU, de 8.800 y 10.400 millones de personas, Drew Jones, de Climate Interactive, detectó una diferencia de apenas 0,2 grados Celsius (0,4 Fahrenheit). Pero la diferencia entre no cobrar nada por el carbono o instaurar un impuesto de 100 dólares por tonelada suponía 0,7 grados Celsius (1,3 Fahrenheit).

Según Hare, el mito de que la superpoblación es el principal problema detrás del cambio climático tiene tintes racistas.

"Uno de los principales argumentos que escucho casi exclusivamente a hombres en países de rentas altas es que 'es solo un problema de población'", apuntó la jefa científica de Nature Conservancy, Katharine Hayhoe. "Nada más lejos de la realidad".

"El 50% de la gente más pobre del mundo es históricamente responsable del 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero", apuntó Hayhoe. "Sin embargo, cuando se observa qué países están soportando la mayor parte del impacto del cambio climático, países como Malaui, Mozambique, Senegal, Afganistán encabezan la lista".

E incluso a nivel nacional, los más ricos son quienes causan más contaminación por carbono, indicó Hare, añadiendo que en general, "el 80% de la población, de la población mundial, emite una pequeña parte de emisiones".

La población mundial está aumentando sobre todo en la región subsahariana de África y en el sudeste de Asia "y son los que menos contribuyen al cambio climático causado por el hombre", dijo Colette Rose, coordinadora de proyecto del Instituto de Población y Desarrollo de Berlín.

Ocho países — cinco en África y tres en Asia — van a registrar al menos la mitad del crecimiento demográfico desde ahora y hasta 2050, según Rose. Son Egipto, Etiopía, Tanzania, Nigeria, República Democrática de Congo, Pakistán, India y Filipinas.

El crecimiento de la población de ha reducido considerablemente y podría alcanzar su apogeo en algún momento de este siglo, y ahora aumenta menos de un 1% anual, afirmó Rose. Pero las emisiones aumentan a mayor velocidad, con un 1% más este año que en 2021.

A los grupos de defensa del medio ambiente y a las autoridades, la cuestión de la población y el clima les ha causado problemas.

"La población es un asunto que nadie ha querido tocar desde el principio. Es demasiado sensible políticamente", dijo Joanna Depledge, historiadora climática de la Universidad de Cambridge, en un correo electrónico. "Hay muchas dimensiones, sobre todo en relación con la religión y las acusaciones de racismo: el crecimiento demográfico se concentra sobre todo en poblaciones no blancas, por supuesto".

Durante mucho tiempo, el grupo ecologista Sierra Club promovió iniciativas para tratar de controlar la población mundial, hasta que hace dos décadas analizó el tema más a fondo y desglosó las cifras, dijo su presidente, Ramon Cruz. Hallaron que el problema era más el sobreconsumo de combustibles fósiles, que sería el mismo "con 6.000 millones, 7.000 millones u 8.000 millones" de personas, manifestó.

Aunque la mayoría de los ecologistas tratan de evitar el tema, hace 11 años, cuando el planeta alcanzó los 7.000 millones de personas, el Centro para la Diversidad Biológica fabricó preservativos conmemorativos con mensajes como "Protege con cuidado, salva al oso polar".