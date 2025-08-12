El día mundial del Elefante: conoce al mamífero más grande

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante y se conmemora a uno de los mamíferos más grandes del mundo.

Este animal se caracteriza por su gran tamaño, su color gris y una gran trompa que utiliza para múltiples cosas como respirar, beber, oler y manipular objetos.

Algunos datos curiosos sobre los Elefantes

De acuerdo con el Museo Universum estos son algunos datos curiosos sobre estos deslumbrantes animales:

Son originarios de África y Asia.

Las orejas les sirven como termostato ayudando a soportar altas temperaturas.

La trompa del elefante cuenta con 40 mil músculos.

Sus colmillos los utilizan para levantar y mover objetos, recolectar alimento y remover la corteza de los árboles, incluso cavar agujeros y encontrar agua bajo la tierra.

Alrededor del mundo tiene un importante significado cultural y simbólico.

Tanto los elefantes asiáticos como los africanos tienen diferentes distinciones entre ellos como: orejas, tamaño de colmillos, entre otros.

Los elefantes son diestros o zurdos al uso de sus colmillos.

Como ya se había mencionado antes tienen el periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero: 22 meses.

Tienen una excelente memoria.

Al nacer las crías suelen llegar a pesar más de 100 kilos.