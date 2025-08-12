El día mundial del Elefante: conoce al mamífero más grande
Los elefantes son protagonistas en su día especial, conoce más sobre ellos
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante y se conmemora a uno de los mamíferos más grandes del mundo.
Este animal se caracteriza por su gran tamaño, su color gris y una gran trompa que utiliza para múltiples cosas como respirar, beber, oler y manipular objetos.
Algunos datos curiosos sobre los Elefantes
De acuerdo con el Museo Universum estos son algunos datos curiosos sobre estos deslumbrantes animales:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Son originarios de África y Asia.
Las orejas les sirven como termostato ayudando a soportar altas temperaturas.
La trompa del elefante cuenta con 40 mil músculos.
Sus colmillos los utilizan para levantar y mover objetos, recolectar alimento y remover la corteza de los árboles, incluso cavar agujeros y encontrar agua bajo la tierra.
Alrededor del mundo tiene un importante significado cultural y simbólico.
Tanto los elefantes asiáticos como los africanos tienen diferentes distinciones entre ellos como: orejas, tamaño de colmillos, entre otros.
Los elefantes son diestros o zurdos al uso de sus colmillos.
Como ya se había mencionado antes tienen el periodo de gestación más largo que cualquier otro mamífero: 22 meses.
Tienen una excelente memoria.
Al nacer las crías suelen llegar a pesar más de 100 kilos.
no te pierdas estas noticias
El día mundial del Elefante: conoce al mamífero más grande
El Universal
Los elefantes son protagonistas en su día especial, conoce más sobre ellos
Eclipse Lunar 2025: fecha y horario del próximo eclipse de luna de sangre
El Universal
El Eclipse Lunar 2025 se acerca, conoce la fecha y horario exactos para disfrutar de la Luna de Sangre.
Profeco investiga denuncia contra PlayStation por precios en dólares
El Universal
Profeco analiza denuncias contra PlayStation por mostrar precios en dólares sin IVA