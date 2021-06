El truco para dejar de ver un grupo en WhastApp

Todos los días se envían millones de mensajes a través de WhatsApp. Esta app se ha convertido en la favorita para mantener comunicación a nivel personal o profesional. Entre las funciones más utilizadas está la creación de grupos que dan la oportunidad de enviar el mismo mensaje a diversas personas al mismo tiempo, lo que puede ahorrar mucho tiempo, y sobre todo, fomentar la conversación y participación entre las personas. Pero como no siempre queremos seguir recibiendo el contenido de algunos chats compartidos, te vamos a dar un truco para poder dejar de ver un grupo sin tener que salirte y herir sentimientos.

Si ya estás harto de los mensajes de buenos días que se envían cada día en tu grupo familiar, o de los chistes pesados que se hacen en tu grupo de excompañeros de la escuela no te preocupes, podrás silenciarlos de una manera sencilla y sin dejar huella para que nadie se ofenda, y mejor aún, sin que tengas que decir que fue un accidente y te vuelvan a incluir en la conversación.

Para silenciar un grupo lo único que tienes que hacer es abrir WhatsApp, ir al chat que te está molestando, da clic en los tres puntos que se ubican en la esquina superior derecha de tu pantalla y elige la opción Silenciar notificaciones, podrás elegir entre 8 horas, una semana o siempre. Selecciona la que te parezca mejor y listo.

Recuerda que puedes quitar esta opción volviendo a entrar al menú y eligiendo Mostrar notificaciones. Y si después de todo quieres saber qué es lo que está pasando en el grupo podrás ver todo de forma manual, es decir, ya no te aparecerán las ventanas emergentes, pero podrás entrar al chat siempre que quieras.

Y si quieres que el chat deje de aparecer estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar al chat grupal de WhatsApp del que quieres salir.

Da clic en los tres puntos en la esquina.

Luego selecciona la opción que dice "Info. del grupo" y pulsa en silenciar las notificaciones Siempre.

Después, regresa y vuelve a ingresar a "Info. del grupo" solo que ahora entra en la opción de "Personalizar notificaciones" y ahí activa la ventana de Notificaciones personalizadas para que se ilumine la opción de "Notificaciones de Alta Prioridad" que deberás desactivar.

Tras esos pasos nunca volverás a ver notificaciones ni recibirás alertas. Además, la descarga de conversaciones quedará paralizada siempre y cuando no tengas activa la función para descargar automáticamente los archivos que recibes en tu celular.

Si además de eso lo que quieres es dejar de ver que están llegando mensajes, tienes que archivar el grupo, esto con la finalidad de que no vuelvas a ver lo que han escrito. Para ello abre WhatsApp y mantén presionado el chat que quieras eliminar, en la parte superior verás el ícono de un archivo con una flecha, da clic y quedará archivado por lo que dejarás de verlo en tu pestaña de Chats.

Para desarchivarlo desplázate hacia la parte inferior de la pestaña de Chats, da clic en Chats archivados y mantén presionado el chat que quieras volver a ver.

Finalmente, si tienes un celular Android puedes descargar la app GroupXiT desde la Play Store, cuando la abras te aparecerán todos los grupos de WhatsApp, selecciona el que no quieres mantener y pulsa "OK" para abandonarlo. Sin embargo, dado que se trata de aplicación ajena la app de mensajería te recomendamos tener mucho cuidado con los permisos que le das además de desinstalarla una vez que la hayas ocupado.