Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH

Después de haberlo implementado en Estados Unidos y otros países, la aplicación de citas Grindr eligió a México para un programa piloto de kits de autopruebas gratuitas de VIH.

De acuerdo con la aplicación de citas, las autopruebas comenzarán en las ciudades clave para las poblaciones LGBT+, Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco, y Yucatán, entre los estados con mayor incidencia de VIH en el país.

Grindr for Equality expuso que se trata del primer programa piloto en México de autoprueba de VIH, totalmente gratuito y de congestión digital que combina kits para usarse en casa; entrega discreta; asesoramiento por chat en tiempo real; y vinculación directa con los servicios de salud pública. También se incluye apoyo emocional.

Refirió que nuestro país fue elegido en el contexto de que América Latina es una de las dos regiones con una incidencia creciente del VIH desde 2010 y que México sigue enfrentando alrededor de 17 mil nuevos casos del virus cada año.

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"El estigma y las barreras estructurales siguen limitando el acceso a las pruebas", dijo Grindr.

Las personas con resultados reactivos son canalizadas a pruebas de confirmación y servicios públicos relacionados con el VIH, mientras que los usuarios interesados o elegibles para la PrEP son referidos a los servicios de prevención.

"Las plataformas digitales tienen un papel muy importante que desempeñar en la ampliación del acceso a las pruebas del VIH, especialmente entre las poblaciones que se enfrentan al estigma o a barreras para acceder a los servicios tradicionales", dijo Alicia Piñeirúa Menéndez, especialista en enfermedades infecciosas y experta en salud pública que colabora con el CISIDAT.

"Ampliar este modelo a México, en colaboración con una institución de prestigio como el CISIDAT, nos permite aprovechar ese impulso y seguir reforzando la salud y el bienestar de las personas LGBTQ+ a través de la colaboración local", mencionó Mohan Sundararaj, director general de Grindr for Equality.