logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH

Grindr ofrecerá kits gratuitos en Jalisco y Yucatán

Por El Universal

Marzo 17, 2026 09:36 a.m.
A
Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH

Después de haberlo implementado en Estados Unidos y otros países, la aplicación de citas Grindr eligió a México para un programa piloto de kits de autopruebas gratuitas de VIH.

De acuerdo con la aplicación de citas, las autopruebas comenzarán en las ciudades clave para las poblaciones LGBT+Puerto Vallarta y Guadalajara en Jalisco, y Yucatán, entre los estados con mayor incidencia de VIH en el país.

Grindr for Equality expuso que se trata del primer programa piloto en México de autoprueba de VIH, totalmente gratuito y de congestión digital que combina kits para usarse en casa; entrega discreta; asesoramiento por chat en tiempo real; y vinculación directa con los servicios de salud pública. También se incluye apoyo emocional.

Refirió que nuestro país fue elegido en el contexto de que América Latina es una de las dos regiones con una incidencia creciente del VIH desde 2010 y que México sigue enfrentando alrededor de 17 mil nuevos casos del virus cada año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El estigma y las barreras estructurales siguen limitando el acceso a las pruebas", dijo Grindr.

Las personas con resultados reactivos son canalizadas a pruebas de confirmación y servicios públicos relacionados con el VIH, mientras que los usuarios interesados o elegibles para la PrEP son referidos a los servicios de prevención.

"Las plataformas digitales tienen un papel muy importante que desempeñar en la ampliación del acceso a las pruebas del VIH, especialmente entre las poblaciones que se enfrentan al estigma o a barreras para acceder a los servicios tradicionales", dijo Alicia Piñeirúa Menéndez, especialista en enfermedades infecciosas y experta en salud pública que colabora con el CISIDAT.

"Ampliar este modelo a México, en colaboración con una institución de prestigio como el CISIDAT, nos permite aprovechar ese impulso y seguir reforzando la salud y el bienestar de las personas LGBTQ+ a través de la colaboración local", mencionó Mohan Sundararaj, director general de Grindr for Equality.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH
Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH

Eligen a México para programa piloto de autopruebas de VIH

SLP

El Universal

Grindr ofrecerá kits gratuitos en Jalisco y Yucatán

¿Cómo es el hongo que gatos pueden transmitir a humanos?
¿Cómo es el hongo que gatos pueden transmitir a humanos?

¿Cómo es el hongo que gatos pueden transmitir a humanos?

SLP

El Universal

La esporotricosis, causada por Sporothrix brasiliensis, puede transmitirse a humanos por contacto con gatos infectados.

Estudio confirma cambios cerebrales en niños por Pokémon
Estudio confirma cambios cerebrales en niños por Pokémon

Estudio confirma cambios cerebrales en niños por Pokémon

SLP

El Universal

Investigación con resonancia magnética funcional detectó regiones cerebrales especializadas en adultos que jugaron Pokémon en la infancia.

Día de Pi une ciencia y comunidad en Exploratorium San Francisco
Día de Pi une ciencia y comunidad en Exploratorium San Francisco

Día de Pi une ciencia y comunidad en Exploratorium San Francisco

SLP

AP

La celebración incluye un desfile con dígitos de pi y comienza a la 1:59 p.m., reflejando los decimales de la constante.