Elon Musk lanza oferta de 97 mil mdd para adquirir OpenAI

Un consorcio de inversionistas encabezado por Elon Musk, el dueño de X, ha presentado una oferta por 97 mil 400 millones de dólares para adquirir OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, informó este el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El medio, que citó como fuente al abogado de Musk, Mark Toberoff, dijo que la oferta no solicitada se presentó este lunes a la junta directiva de OpenAI. "Es hora de que OpenAI vuelva a ser la fuerza abierta y centrada en la seguridad que alguna vez fue", afirmó Musk en un comunicado.

La oferta va respaldada por la propia startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, que podría fusionarse con OpenAI en caso de un acuerdo, dijo el Journal, Otros inversionistas incluyen a Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital y 8VC, una firma de riesgo dirigida por el cofundador de Palantir, Joe Lonsdale, y Ari Emanuel a través de su fondo de inversión.

Sam Altman, CEO de OpenAI, respondió ya a la oferta no solicitada. "No, gracias, pero compraremos Twitter por 9 mil 740 millones de dólares si quieres", le escribió Altman a Musk en X.

La oferta intensifica el enfrentamiento de Musk con Altman. Musk fue cofundador de OpenAI, pero abandonó la empresa para fundar su propia IA, xAI, en 2023.

Actualmente, OpenAI es una organización sin ánimo de lucro que está en proceso de transición hacia un modelo de negocio lucrativo.

Musk demandó a OpenAI y Altman el año pasado, alegando que los fundadores de la compañía se habían desviado de la misión original de desarrollar IA para beneficio de la humanidad.

En la demanda, Musk calificó la asociación de OpenAI con Microsoft como un "monopolio" que está "tratando activamente de eliminar competidores, como xAI, obteniendo promesas de los inversores de no financiarlos".

En X, Musk reposteó una entrevista con Tucker Carlson en la que cuestiona a OpenAI. "No confío en OpenAI. Yo empecé esa compañía como una organización no lucrativa, abierta... Y ahora es extremadamente cerrada y está maximizando las ganancias. No sé cómo pasó de ser una organización no lucrativa y abierta a una cerrada y lucrativa".

Acusó a Altman de recibir "10 mil millones o algo así" en la operación de transformación de OpenAI. "No confío en Sam Altman", reafirmó.