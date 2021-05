En promedio, las personas tocan su celular 142 veces al día

El 69% de las personas considera que los teléfonos inteligentes o smartphones han subido su precio demasiado y 81% quiere dispositivos que resistan el paso del tiempo, reveló una encuesta.

"Los usuarios dependen tanto de sus teléfonos que los tocan en promedio 142 veces al día y pasan 18 horas y 12 minutos a la semana, en promedio, viendo la pantalla, el equivalente a ver las dos primeras temporadas de Game of Thrones consecutivamente", indica el análisis realizado por HMD Global, empresa de los teléfonos Nokia.

Cabe destacar que 83% de las personas dicen que "aman" su smartphone y 32% usan su teléfono para comprar, 76% para consultar sus finanzas, 63% para hacer ejercicio y monitorear su actividad física, y el 68 % para el pago de transacciones.

En el caso de México, 92.2 % afirma que es muy importante para ellos saber que su teléfono está protegido.

"Más del 77.5% acepta que las estafas les preocupan, mientras que 28.6% de usuarios de la Generación X (34-44 años) afirma que han sido víctimas de estafas", destaca el estudio.

Pero 7.8 % acepta que espera al menos dos semanas antes de descargar las actualizaciones de seguridad, y 42.2% no sabe si su teléfono cuenta con las actualizaciones de seguridad más recientes.

"Dos de cada tres usuarios (66.7%) no descargan actualizaciones porque piensan que no sirven"

Por otra parte, los mexicanos esperan dos años antes de cambiarlos, sólo 10.8 % conserva su teléfono más de tres años.

"No obstante, casi el cien por ciento (94.1 %) afirma que les gustaría conservar su teléfono durante más tiempo, sin embargo, la mayoría de ellos (73.5 %) manifiesta que ha tenido que cambiarlo porque ha disminuido su rendimiento con el tiempo".