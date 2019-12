Encuentran dos anclas del siglo XVI en la costa de Veracruz

Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) hallaron dos anclas de hierro que por sus características, podrían ser del siglo XVI; sin embargo, los especialistas aún no determinan que sean de las naves de Hernán Cortés.

El hallazgo se hizo como parte de la segunda temporada del proyecto Arqueología Subacuática en la Villa Rica, con una alineación en dirección suroeste. Ambos objetos se suman a una primera ancla descubierta en 2018, cuyo estudio en laboratorio ha probado que la madera de su cepo pertenece a un árbol de la cornisa cantábrica de España, que estuvo vivo en la segunda mitad del siglo XV.

Roberto Junco, titular de la Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS), detalla que las dos nuevas anclas fueron registradas 300 metros al norte de la hallada previamente, a la vez que son más grandes que aquella: 2 metros de largo y 66 centímetros entre las puntas de sus brazos.

El ancla más voluminosa del conjunto, mide 3.68 metros de largo y tiene una anchura de 1.55 metros entre sus puntas, mientras que la restante mide 2.60 de largo por 1.43 metros de un extremo al otro de sus brazos. A diferencia del objeto analizado en 2018, las dos anclas ubicadas este año no conservaron su cepo de madera. En ambas sin embargo, son visibles sus lengüetas, un par de protuberancias sobre su caña, a la altura en la que ajustaba el cepo, que corren paralelas a cada brazo; rasgo típico de la manufactura de las anclas del siglo XVI.

En el proyecto también participan los arqueólogos subacuáticos Christopher Horrell, Melanie Damour y Frederick Hanselmann. Los cuatro arqueólogos coinciden en que aún no se puede determinar si las anclas pertenecen a los navíos de Hernán Cortés porque después de 1519 y hasta entrado el siglo XIX, la Villa Rica de la Veracruz —el segundo ayuntamiento español de América continental— se convirtió en un puerto muy activo para la navegación.