Entérate | Las novedades económicas de Huawei, LG y Alcatel

Alcatel presentó en México sus nuevos smartphones de la SERIE 1: el Alcatel 1S y el Alcatel 1C. Esta nueva familia de dispositivos llega al mercado nacional "para poner al alcance de los usuarios las nuevas tendencias tecnológicas a precios más accesibles".

"Este 2019 estamos muy entusiasmados con la llegada de Alcatel 1S que busca conquistar al público mexicano con sus prestaciones en materia de seguridad, rendimiento, diseño premium y poderosas cámaras para obtener fotografías de calidad", comentó Javier Gómez, director regional de Alcatel.

Con un acabado en cepillado metálico en la parte posterior, el Alcatel 1S cuenta con funciones que hacen posible generar un efecto bokeh en tiempo real, detectar escenas utilizando identificación con inteligencia artificial, buscar imágenes en la web con Google Lens y capturar video en slow motion.

Cuenta con una pantalla Full View HD+ de 5.5 pulgadas y relación de aspecto panorámica (18:9). Su sistema operativo es Android 9.0 Pie, tiene un procesador de ocho núcleos y batería de tres mil 60 miliamperios (mAh).

En cuanto a su almacenamiento, destaca su capacidad de 32 GB, expandibles hasta 128 GB si se le inserta una tarjeta MicroSD de esa capacidad. Su memoria RAM es de 3 GB. Tiene lector de huellas digitales (incorporado en la parte posterior del equipo) y desbloqueo facial, para mayor seguridad de la información del usuario. En el aspecto fotográfico, el equipo combina una cámara frontal de ocho megapixeles y una trasera doble de 16 megapixeles y dos megapixeles, cuya sincronización y ajuste hacen posible la captura de imágenes de alta calidad. También ofrece nueve opciones de escenas distintas, para embellecer las fotos.

El Alcatel 1S está disponible con Telcel a un precio estimado de dos mil 899 pesos en colores negro y rosa metálico.

La presentación de los equipos fue completada con el anuncio del Alcatel 1C. Este otro integrante de la familia de la SERIE 1 cuenta con pantalla de cinco pulgadas Full View (18:9) y conectividad rápida y confiable gracias a la tecnología Android Oreo 8.1.0 (Go edition).

El smartphone tiene dos cámaras: una trasera de ocho megapixeles y otra frontal de cinco megapixeles que facilitan el capturar, editar, crear collages, aplicar filtros de belleza y compartir imágenes en redes sociales de forma instantánea. Al ser un dispositivo de gama baja, su capacidad de almacenamiento interno es de solo 8 GB (expandible a 32 GB si se le inserta una MicroSD) y su memoria RAM es de 1 GB. Sin embargo, su desempeño es óptimo.

El nuevo dispositivo cuenta batería de dos mil miliamperios (mAh) y un diseño micro texturizado para mayor comodidad durante el agarre. Está disponible en colores negro y rosa, a un precio estimado de mil 499 pesos.

LG K40 competirá en la gama media

LG presentó hace unos días en la Ciudad de México su apuesta por competir dentro de los teléfonos inteligentes de gama media que incluyen características que, hasta no hace mucho tiempo, solo estaban presentes en dispositivos premium con precios superiores a los 10 mil pesos. Se trata del LG K40.

Durante varios días probamos el móvil y notamos que ostenta componentes internos y elementos de diseño que lo hacen destacar. Tiene un procesador actual y potente, una cámara responsiva (de pixelaje respetable), sonido envolvente, y un asistente digital capaz de facilitarlo todo en la rutina cotidiana.

Entre sus características se encuentra la cámara principal de 16 megapíxeles que, por medio de inteligencia artificial, elige o "aconseja" respecto a qué filtro usar para una selfie, ajusta el flash, o toma fotografías con una señal de la palma de la mano, por ejemplo. Su cámara frontal de 8 megapíxeles es capaz de reconocer hasta cuatro rostros de manera simultánea.

El K40 también tiene un sistema de audio envolvente DTS:X 3D, el cual permite simular un sistema de 7.1 canales, es decir, produce una sensación de audio pensada originalmente para cine y que, además, se puede ecualizar al gusto de cada usuario para enfatizar la experiencia envolvente de forma frontal o lateral.

Otra cosa que hace interesante a este nuevo modelo de la reconocida empresa de tecnología surcoreana es el hecho de que representa un primer paso hacia una evolución en la que los teclados en páneles táctiles podrían empezar a descontinuarse hasta desaparecer. Gracias a un botón ubicado al lado de los dedicados al control del volumen, se accederá automáticamente al asistente por voz de Google, y a este, sin necesidad de decir el ya tradicional "Ok Google", se le podrán solicitar búsquedas en internet, programar recordatorios, o hacerle preguntas aleatorias recibiendo una respuesta casi instantánea con información proveniete del teléfono mismo o de la web.

Los responsables del poder de este smartphone, son sus 2 GB de memoria RAM, con 32 GB de almacenamiento expandibles a 2 TB si se usa una tarjeta MicroSD pero, sobre todo, de su procesador MediaTek Helio P22 de ocho núcleos, que da potencia a la inteligencia artificial de arquitectura llamada Neuropilot dando lugar a una interfaz de mayor velocidad y eficiencia, y permite que la duración de su batería de tres mil miliamperios (mAh), se prolongue considerablemente. El K40 también incluye certificación MIL-STD 810 que garantiza su resistencia a golpes, cambios de temperatura.

"Estamos orgullosos de presentar en México el nuevo LG K40, pieza clave en nuestro cometido por acercar la inteligencia artificial a todos nuestros consumidores a precios razonables", dijo Daniel Aguilar, director de Comunicación de LG Electronics México.

Huawei, económico pero elegante

Con su serie P y Mate la marca china Huawei ha crecido en popularidad y ventas con equipos que destacan principalmente por sus cámaras. Pero la marca también tiene modelos en la gama de entrada, como el Y6 2019, equipo que tuvimos la oportunidad de probar en Tech Bit, y te contamos qué nos pareció.

Algo que destaca de este modelo es su diseño, pues en la parte trasera tiene piel sintética que impide que se marquen las huellas, y lo hace lucir más premium de lo que en realidad es.

Tiene una pantalla con resolución de alta definición de 6.09 pulgadas que prácticamente ocupa todo el frente del teléfono, solo tiene un pequeño marco y un espacio para la cámara en la parte superior, lo que permite tener una mejor visualización de las imágenes y videos.

En cuanto a las cámaras, la frontal es de ocho megapixeles con diversos filtros para capturar mejores retratos. Si bien no tiene flash frontal tiene la función de iluminación de pantalla para tomar imágenes cuando hay poca luz.

A su vez, su cámara posterior es de 13 MP que hace buenas tomas cuando se trata de objetos estáticos y en condiciones de buena iluminación pero, cuando hay poca luz o se exige más, como tomas de objetos en movimiento o de acción, no esperes grandes resultados.

Otras especificaciones incluyen 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento que puede crecer mediante un micro SD, por lo que no debería haber problemas de memoria.

Su batería es de tres mil 20 miliamperios (mAh) que permite trabajar con el teléfono todo un día sin necesidad de tener que recargarlo. Algo que destaca del modelo es que cuenta con una buena potencia de sonido, ya sea que escuches tu música favorita o la radio FM que viene incorporada. Su sistema operativo es Android 9 Pie con la capa de personalización de la marca (EMUI 9.0) por lo que es posible configurar gestos en la pantalla para facilitar la apertura de algunas apps, realizar fotos rápidas o hacer capturas de pantalla.

En general el Y6 brinda un buen rendimiento en las aplicaciones y navegación en internet. Sin embargo en este modelo no puedes esperar las prestaciones que Huawei ha hecho famosas, no contarás con varios lentes en las cámaras o cable USB tipo C para realizar carga rápida, pero, por un precio de solo 3 mil 789 pesos recibirás buenas prestaciones, incluyendo el desbloqueo

facial o mediante el escáner de huella digital ubicado en la parte trasera del equipo.