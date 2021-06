Estado del clima, uno de los primeros servicios que cobrará Twitter

Desde hace tiempo se sabe que Twitter está impulsando un modelo de suscripción que dará a los usuarios acceso a contenido exclusivo e interacción con las personas detrás de ciertas cuentas. Si bien el servicio no ha sido lanzado de manera oficial, ya hay algunos indicios de cómo funcionará y cuáles serán los primeros perfiles con esta dinámica pues la plataforma acaba de anunciar que tendrá un servicio especial para el estado del clima.

De acuerdo con el portal de la empresa Axios, Twitter ha lanzado un servicio meteorológico local denominado Tomorrow en 15 ciudades de América del Norte y República Dominicana. En este servicio participan el periodista climático Eric Holthaus y 18 meteorólogos locales quienes se encargarán de producir una combinación de contenido gratuito y de pago para que las personas puedan estar al tanto de los eventos climáticos en su zona.

Aunque no está claro exactamente a qué contenido se podrán acceder de manera gratuita, por una suscripción de 10 dólares al mes, es decir unos 200 pesos, los usuarios tendrán la oportunidad de hacer a los meteorólogos un número ilimitado de preguntas, con una respuesta garantizada. Asimismo, recibirán un boletín semanal así como acceso temprano a podcasts y noticias de formato largo.

El vicepresidente de producto en Twitter, Mike Park, le dijo a Axios que el clima era una combinación perfecta para la red social ya que muchas personas usan la plataforma para realizar un seguimiento de desastres naturales como huracanes e inundaciones. "Podría ser particularmente útil si las autoridades tienen dificultades para proporcionar actualizaciones importantes", explicó.

Por supuesto, también podemos imaginar que hay otras razones muy lógicas para la existencia de Tomorrow. Al igual que Tip Jar, este servicio del clima podría ayudar a Twitter a reducir su dependencia de los anuncios, incluso si solo se suscribe un pequeño número de usuarios. Mientras tanto, para los usuarios gratuitos, esto podría ser un incentivo para suscribirse si es que las fuentes meteorológicas existentes no son suficientes. La pregunta es si esto no compite directamente con las publicaciones locales de otros proveedores

Twitter Blue

El modelo de pago ya se había dado a conocer hace algunos meses y poco a poco se han revelado más detalles. Si bien Twitter no ha compartido una fecha estimada para lanzar la herramienta, una filtración descubrió el desarrollo de la función.

La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong tuiteó hace un par de semanas que había descubierto cuánto costará y cómo nombrarán al nuevo servicio. Se trata de Twitter Blue y tendrá un precio de 2.99 dólares por mes, es decir unos 59 pesos mensuales.

De acuerdo con la información filtrada esta versión contará con nuevas funciones como Deshacer Tweets y Colecciones para organizar las publicaciones guardadas. Wong también afirmó que Twitter está trabajando en un modelo de suscripción escalonado, lo que, según ella, podría significar una experiencia premium menos abarrotada para los suscriptores que pagan más. Es decir, el servicio podría ofrecer varios niveles y funciones adicionales de acuerdo al precio.

Aún no se sabe cuándo se lanzará una versión premium de pago de Twitter o quiénes serían elegibles, el servicio del clima parece ser una de las primeras pruebas. Lo que es cierto es que la plataforma digital está creciendo sus esfuerzos para reducir su dependencia a los anuncios y estabilizar sus ingresos. Sin embargo, dado que siempre han ofrecido sus servicios de manera gratuita, no hay certeza de que los usuarios estén dispuestos a pagar.