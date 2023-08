Estas abuelas demuestran sus habilidades en los videojuegos

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- En un giro inesperado que ha dejado a todos boquiabiertos, un grupo de abuelas ha arrasado en TikTok con sus épicas reuniones para competir en videojuegos.

¿Quién dijo que los videojuegos son solo cosa de jóvenes? Estas abuelas demuestran que la diversión no tiene límites de edad y que están dispuestas a demostrar sus habilidades en las pistas virtuales.

Recientemente, un video se volvió viral y ha dejado sorprendidos a los usuarios de Internet. En él, se muestra a un grupo de abuelas sumergidas en una emocionante partida de Mario Kart 8 Deluxe.

La concentración en sus rostros es evidente, y su destreza al volante en el mundo virtual es digna de admiración. ¡Quién diría que unas abuelitas podrían ser tan competitivas en las pistas de carreras digitales!

Lo más curioso de todo es la rutina que han adoptado. Estas intrépidas abuelitas se reúnen a diario en diferentes hogares para disfrutar de sus sesiones de juego.

Cambian de aires mientras charlan y se sumergen en la adrenalina de las carreras virtuales. ¡Es todo un espectáculo verlas en acción!

La noticia no tardó en hacerse eco en las redes sociales, y el video se ha compartido y comentado en todas partes.

Las abuelas se han convertido en una sensación, acumulando más de 280 mil reproducciones y cientos de comentarios admirativos. Los usuarios de Internet no pueden evitar emocionarse al ver la pasión y el entusiasmo con los que estas abuelitas compiten en el mundo de los videojuegos.

Este fenómeno demuestra una vez más que la edad es solo un número y que la diversión no tiene restricciones.

Estas abuelas nos enseñan que nunca es demasiado tarde para probar algo nuevo y emocionante. Además, su actitud nos recuerda la importancia de mantenerse conectados y compartir momentos especiales sin importar la actividad que elijamos.

Un grupo de abuelitas se reúne a diario para jugar MARIO KART 8 DELUXE en Switch



Todas las tardes van a una casa diferente para cambiar de aires mientras charlan y muestran su destreza al volante pic.twitter.com/AFwiZFSvba — Adrián (@ElAlacrancillo_) July 30, 2023