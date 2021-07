Este es el mensaje que comenzarás a ver en Google Meet

Con la contingencia sanitaria muchas de las actividades diarias tuvieron que transformarse y realizarse en línea. Poco a poco las personas comenzaron a acostumbrase a las plataformas digitales. Y, como parte de ello, varias organizaciones decidieron, por tiempo limitado, dejar abiertas algunas herramientas que eran de pago. Es el caso de Google Meet. Pero el tiempo se ha terminado y te explicamos cuál es el mensaje que comenzarás a ver.

Puede que millones de personas en el mundo aún tengan la oportunidad de seguir trabajando desde casa y que, por ende, las videollamadas sigan siendo una herramienta clave. Sin embargo, Google ya ha permitido acceder a su plataforma de reuniones virtuales por mucho tiempo. Inicialmente las iba a restringir en 2020 pero ha decidió dar más tiempo.

No obstante Google Meet ahora está comenzando a limitar las llamadas gratuitas a 60 minutos. La compañía comenzó a ofrecer llamadas ilimitadas gratuitas para todos los usuarios en abril de 2020y, después de algunas extensiones, había fijado la fecha límite para esta oferta para el 30 de junio de 2021.

Es por ello que, como señala el sitio 9to5Google, la compañía está mostrando un nuevo mensaje en su página de soporte señalando que recibirá una notificación del límite de tiempo en la marca de 55 minutos.

Google explicas que, a los 55 minutos, todos reciben una notificación de que la llamada está a punto de finalizar. Para extender la llamada, el anfitrión puede actualizar su cuenta de Google. De lo contrario, la llamada finalizará a los 60 minutos.

Sin embargo, vale la pena hacer algunas aclaraciones. Este nuevo límite es solo para tres o más participantes por llamada. Es decir que si se realizan videollamadas individuales, el límite es de 24 horas. Además, en la mayoría de los casos una hora es suficiente para la mayoría. Y si se trata de un hangout informal, siempre puedes pedirle a alguien que inicie una nueva llamada y publique el enlace en el chat.

Además si no quieres para por el servicio de Google la realizad es que no hay muchas alternativas para ti, ya que Zoom y Microsoft Teams ofrecen llamadas gratuitas de menos de 60 minutos. Sin embargo, puede probar alternativas de código abierto como Jitsi para llamadas grupales más largas.

--Más diversión para llamadas personales

Ahora que los usuarios están mucho más dispuestos y familiarizados con las videollamadas Google Meet ha agregado filtros de Realidad Aumentada a su aplicación móvil de manera que se pueden colocar máscaras y fondos especiales desde la app móvil disponible tanto para Android como para iOS.

Ahora, si estás en una reunión con tus amigos o familia puedes transformar tu rostro en el de un animal, como un gato, una rana, un robot, un pez o un dinosaurio, también hay otras opciones, puedes por ejemplo, fingir que eres un astronauta.

Mientras que si la videollamada es por un tema profesional o más serio tienes la opción de difuminar tu fondo o de cambiarlo por un color o una imagen si es que no quieres que se vea el desastre detrás o simplemente quieres mantener tu privacidad. Aunque también puedes elegir un fondo que te ubica debajo del mar rodeado de burbujas y de medusas que nadan a tu alrededor.

Estas nuevas opciones se localizan en el icono brillante que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.