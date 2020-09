Este es el significado de la palabra Google

Internet es una herramienta para que muchas personas puedan encontrar información de todo tipo y saber cómo realizar desde actividades cotidianas hasta deberes específicos de las profesiones que desarrollen.

Sin embargo, esto no sería posible si no existieran los buscadores que, de una forma sencilla y práctica para los internautas, presentan los datos necesarios que se necesiten. Un ejemplo de esos buscadores es Google, que además es el más popular en el mundo.

Google se lanzó el 4 de septiembre de 1998. La empresa se fundó en Menlo Park, California, y con los años se convertiría en una de las organizaciones más importantes del mundo. Pero, ¿por qué se llama Google?

Según el diccionario de marketing online llamado INBOUNDCYCLE, la palabra Google tiene un significado matemático al provenir de "Googol" (que se pronuncia "Gúgol") y quiere decir 10 elevado a 100.

Este término fue creado por un matemático americano llamado Edward Kasner. Este personaje fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias que, según EcuRed, creó el "Googol" para poder explicar la magnitud del infinito, plasmando un número inimaginable y aun así no se acerca siquiera al infinito.

Actualmente, la empresa estadounidense es una de las organizaciones con mayor presencia en el mundo, ya que ofrece una variedad de servicios que van desde el entretenimiento hasta lo educativo.

Plataformas como Chrome, Meet, Classroom, Hangouts, Gmail, Drive, Maps, Traductor, Ads, Forms, Currents, Lumin PDF, Cloud Print, Google News, Google Fotos, entre otras, son las opciones infinitas que ofrece Google a sus usuarios.