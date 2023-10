Esto es lo que costaría cada nivel de suscripción de X

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Durante las últimas semanas se ha hablado mucho respecto a los planes que tiene Elon Musk, CEO de X (antes Twitter), para generar ingresos en esta red social. Hasta el momento, se había establecido el esquema Blue, el cual consiste en verificar cuentas y recibir pagos por publicidad.

Pero ahora, parece que el también CEO de Tesla está preparando una nueva forma de obtener ingresos.De acuerdo con un reporte de Bloomberg, ahora la plataforma trabajaría en tres niveles de pago de suscripción en X para aumentar su ingreso.¿Cuáles serían los niveles de suscripción de X?Bloomberg reveló que Linda Yaccarino, directora ejecutiva de X ha sugerido dar el siguiente paso para obtener ingresos en esta red social. Para ello, se implementarían tres niveles de suscripción que serían: Básico, Estándar y Plus.Dichos planes irían desde un precio de 8 dólares y este podría incrementar dependiendo del plan que se elija, además cada plan contaría con sus propios beneficios para los usuarios de X, entre ellos la opción de ver menos publicidad al navegar en la red social.Hasta el momento no se ha confirmado si esto se implementará próximamente, sin embargo, el reporte señala que los planes ya están en una fase de pruebas, por lo que todo parece indicar que se revelarían estos en un futuro cercano.¿Cómo funcionarán los tres niveles de X?Aunque oficialmente no se ha detallado por completo cómo será cada nivel, Bloomberg señaló las siguientes características:-Plan Básico: Incluirá la cantidad normal de anuncios, por lo que la experiencia no cambiaría a la que se tiene actualmente.-Plan Estándar: Mostrará la mitad de anuncios.-Plan Premium: No tendrá ningún tipo de anuncio.X busca obtener ingresosHace poco Elon Musk reveló la manera en la obtendría ingresos para la plataforma. Para ello, Musk había revelado en una conversación informal por el primer ministro de Israel, la idea de cobrar en la red social para eliminar la presencia de bots.Para ello, se les cobraría a los usuarios un pago mensual para disuadir la presencia de bots, pues con ello, estos tendrían pérdidas monetarias mayores.Y aunque por el momento no se ha revelado si esto tiene que ver con los planes de suscripción, lo que es real es que se están tomando medidas desesperadas para salvar a la red social, ya que ha tenido pérdidas monetarias hasta del 50% debido a la falta de ingresos por publicidad.