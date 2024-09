Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre

De manera constante, WhatsApp implementa actualizaciones para garantizar la protección y seguridad de las conversaciones que mantienen los usuarios en esta aplicación.

Para recibir estas mejoras, los dispositivos de los usuarios deben contar con ciertas características para que WhatsApp funcione de manera adecuada. Cuando un celular no cumple con los requisitos que solicita la plataforma de Meta, la app deja de ser compatible con el dispositivo del usuario.

En este sentido, WhatsApp regula cuáles celulares dejarán de funcionar con la app. De acuerdo con el Centro de ayuda de la plataforma, los dispositivos compatibles con las nuevas actualizaciones de la app de Meta son aquellos que tengan los siguientes sistemas operativos:

-Celulares con Android 5.0 y versiones posteriores

-Celulares con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas

-Celulares con iOS 12 y versiones posteriores

-Celulares con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2

Si tu celular no cumple con estos requisitos, entonces quizá lo encuentres en la lista que te presentamos a continuación.

¿Cuáles ya no serán compatibles?

Apple:

-iPhone (Primera generación)

-iPhone 3G

-iPhone 3GS

-iPhone 4

-iPhone 4S

-iPhone 5

-iPhone 5c

Samsung:

-Samsung Galaxy S2

-Samsung Galaxy S3

-Samsung Galaxy Nexus

LG

-LG Optimus G

-Optimus F7 y F7 Dual

-Optimus L3 y L3 II Dual

-Optimus F5

-Optimus L5 II y L5 II Dual

-Optimus F6

-Optimus L4 II Dual

-Optimus F3

-Optimus L4 II

-Optimus L2 II

-Optimus F3Q

-Otros modelos:

-Sony Xperia S

-HTC One X

-Motorola Droid Razr