Estos iPhones se quedarán sin WhatsApp en octubre

La aplicación de mensajería es una de las más populares entre los usuarios de Internet. Sin importar la marca de celular o el sistema operativo, los cibernautas usan

para comunicarse entre ellos, enviar archivos y más.Sin embargo, la plataforma realiza actualizaciones constantemente por lo que es posible que algunos dispositivos no puedan acceder a ella. En esta ocasión en Tech Bit te contamos qué iPhones no podrán utilizara partir de octubre.¿Por qué ya no se podráen algunos iPhones?No es algo exclusivo de los dispositivos iOS. La aplicación de mensajería lleva a cabo actualizaciones periódicamente. Celulares, ya sea de Android o de Apple, pueden dejar de ser compatibles con las mismas por múltiples razones.En ese sentido,explica en su Centro de ayuda que la decisión sobre qué dispositivos se quedarán sin la aplicación se basa en cuáles tienen el software más desactualizado o cuáles son los menos usados.También es posible que entre los celulares seleccionados se encuentren aquellos que no puedan instalar actualizaciones de seguridad o, bien, algunas otras necesarias para quecontinúe funcionando.¿Qué iPhones ya no serán compatibles conen octubre?De acuerdo con el Centro de ayuda de la app, los iPhones que se quedarán sinson aquellos que no cuenten con el sistema operativo iOS 12 o versiones posteriores.En ese sentido, estos son los iPhones que no podrán utilizara partir del 1 de octubre de 2023:iPhone 6SiPhone 6S PlusiPhone SECabe destacar que estos tres modelos tienen de entre 7 y 9 años en haber sido lanzados al mercado. Si el modelo de tu iPhone aparece en esta lista, es probable quete envíe alguna notificación para recordarte que debes actualizar el sistema operativo de tu dispositivo.