Estos son los binarios de WhatsApp que no debes abrir

Las aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes te permiten enviar y recibir contenido mediante la red de internet. WhatsApp es líder en el área en gran parte del mundo ya que cuenta con 2 mil millones de usuarios, según las estadísticas de State of Digital 2021. Por ello es que cada vez más ciberdelincuentes la utilizan como blanco para propagar sus estafas y malware.

WhatsApp ha adquirido más popularidad debido a su uso frecuente en estos tiempos de pandemia. A través de sus funciones es posible estar en contacto con nuestros seres queridos, su utilidad es innegable. Sin embargo, hay varios detalles sobre su funcionamiento que muy pocos usuarios conocen y son importantes para proteger nuestros dispositivos e información.

En los últimos días un nuevo método para hackear la información de WhatsApp comenzó a circular entre los usuarios de la app de mensajería más famosa de los últimos tiempos. Este mecanismo está basado en el envío de mensajes binarios a diferentes usuarios para robar sus datos y exponerlos a otras graves consecuencias.

Qué son los mensajes binarios, el nuevo riesgo de WhatsApp

Los mensajes binarios para WhatsApp son una serie de códigos maliciosos que pueden destruir tus conversaciones en la app de mensajería y, además, pueden ocasionar daños a tu equipo móvil. Y lo peor es que este tipo de mensajes se volvieron más frecuentes tras la caída masiva de Facebook hace algunos días.

Estos mensajes binarios también conocidos como crashers, tienen una estructura particular en forma de mensaje de texto que incluye un emoji de círculo negro. Al momento de pulsar sobre él, se activa la serie de códigos que harán que no puedas recibir mensajes en tu celular ya que se traba tu teclado cuando intentas escribir.

Millones de usuarios en el mundo ya han recibido y enviado este tipo de mensajes que comenzaron como una broma. Sin embargo, en algunos casos este tipo de códigos ya representa una gran amenaza ya que a través de una serie de caracteres extraños combinados se provocan daños a tu dispositivo.

Entre los riesgos se encuentran el robo de información en tus conversaciones de WhatsApp, también pueden ocasionar que la respuesta de tu dispositivo sea más lenta e, incluso, restablecerlo a modo de fábrica. Y eso no es todo, pueden dañar tu tarjeta de memoria y hasta existe el riesgo de implantación de archivos infectados en tu móvil.

Cómo prevenir y evitar los códigos binarios

Afortunadamente existe una opción para evitar los riesgos que implican estos mensajes.

Lo que debes hacer es habilitar la función para ver la previsualización de tus alertas de WhatsApp, mediante esta te mantendrás protegido ante cualquier amenaza pues te permitirá detectar mensajes sospechosos antes de abrirlos. Para configurar las notificaciones por defecto solo debes ir al Menú principal, elegir Ajustes y dar clic en Notificaciones. Allí podrás personalizar tanto los chats uno a uno como los grupales.

También procura eliminar mensajes de procedencia extraña o de contactos desconocidos y, si tienes algún inconveniente de cualquier tipo con tu aplicación, puedes reportarlo, solo deberás escribir un correo a: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.