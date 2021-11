EU aprueba terapia de Realidad Virtual para tratar dolor de espalda crónico

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó recientemente un sistema de Realidad Virtual como tratamiento para tratar el dolor de espalda crónico, así lo dio a conocer la agencia norteamericana.

---EaseVRx

La terapia, llamada EaseVRx, se une a la breve lista de terapias digitales aprobadas por la agencia en los últimos años.

EaseVRx incluye un visor de Realidad Virtual y un dispositivo que amplifica el sonido de la respiración del usuario para ayudar en los ejercicios de inhalación. Utiliza principios de la terapia cognitivo-conductual, cuyo objetivo es ayudar a las personas a reconocer y comprender varios patrones de pensamiento y emociones.

De esta forma, el programa aborda el dolor a través de la relajación, la distracción y una mejor conciencia de las señales internas, dijo la FDA en su comunicado.

La FDA autorizó EaseVRx basándose en datos de un estudio de ocho semanas en 179 personas con dolor lumbar que había durado seis meses o más. La mitad utilizó el programa EaseVRx y la otra mitad participó en otro programa de Realidad Virtual bidimensional que no utilizaba métodos de terapia cognitiva conductual.

---Reducción del dolor a más del 30%

Alrededor de dos tercios de los participantes que usaron EaseVRx dijeron que tenían una reducción del dolor de más del 30 por ciento, mientras que solo el 41 por ciento del grupo de control tuvo una reducción similar.

La reducción del dolor duró hasta tres meses después del estudio para las personas del grupo EaseVRx, pero no para el grupo de control.

---Tecnología, posible opción para tratar malestares

El sistema de Realidad Virtual podría ser una opción alternativa a los medicamentos opioides para el dolor de espalda, dijo Christopher Loftus, director interino de la Oficina de Dispositivos de Medicina Neurológica y Física de la FDA, a través de un comunicado.

La investigación muestra que los enfoques psicológicos pueden ser tratamientos efectivos para el dolor crónico para algunas personas, y los defensores enfatizan que dirigir esos componentes al dolor no significa que el dolor sea menos real.

Aún así, la terapia cognitivo-conductual para el dolor a veces es controvertida y los esfuerzos para integrarla en la atención estándar se han encontrado con preocupaciones de que se utilizará como una excusa para que las personas abandonen los medicamentos necesarios.

EaseVRx fue desarrollado por la empresa AppliedVR, que también está probando su plataforma como tratamiento para el dolor de la fibromialgia, los dolores por quemaduras o el dolor durante el parto.

Su autorización para el dolor de espalda se produce aproximadamente un mes después de que la FDA aprobara otro tratamiento de Realidad Virtual, que se usa para tratar un trastorno visual en niños. La agencia también aprobó un videojuego de prescripción llamado EndeavorRx para tratar el TDAH en niños de entre ocho y 12 años.