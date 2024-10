Experimento de mexicanos despegará a EEI

Un experimento desarrollado por jóvenes mexicanos será lanzado a la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo 30 de octubre, a bordo de la misión CRS-31 de SpaceX.

Se trata del "Mecanismo Compatible Biomimético-1 (MCB-1)", un material inteligente inspirado en la biología terrestre, que fue desarrollado por el grupo de científicos de Mat X Space.

Entre las mentes detrás de MCB-1 se encuentran los chihuahuenses Jonathan Cruz y Nadia Zenteno, a quienes la gobernadora de ese estado, Maru Campos, les ofreció su ayuda y apoyo.

"Nos conviene que a ti te vaya bien, porque si te va bien a ti le va bien a los jóvenes en Chihuahua. Entonces no te vamos a dejar", le prometió a través de una videollamada la Mandataria estatal a la joven de 28 años, que expondrá su investigación en el foro International Astronautical Congress (IAC 2024) en Milán, Italia, de acuerdo con información difundida a través de un boletín informativo.

El MCB-1 es un artefacto miniatura con "aspecto futurista" que, de acuerdo con Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), busca aplicar el ingenio mexicano al "desarrollo de materiales inteligentes avanzados", para dotarlos de propiedades mecánicas "extraordinarias", que soporten las inhóspitas condiciones del espacio.

El artefacto, que posee una memoria térmica de forma, permanecerá por seis meses en el módulo "MISSE" ("Materials International Space Station Experiment"-Aegis Aerospace), el cual realiza una serie de experimentos al exterior de la EEI para probar desempeño y durabilidad de materiales y dispositivos al entorno espacial, según explica la NASA.

De tener éxito, la AEM señala que la idea ofrecería potencial para futuros proyectos satelitales, exploración espacial y operaciones en suelo lunar.

"Esto es una gran oportunidad, no solamente a futuro, no solo para mí, pienso en las próximas generaciones que van tras de mí y las próximas mujeres chihuahuenses, que yo sé que van a estar muy orgullosas de lo que se va a lograr a partir de ahora y a partir de su ayuda", expresó Nadia durante la conversación con la Gobernadora.

Laura Barajas, Maximiliano Flores, Iván Galaviz, Aurea Guzmán, Flavio Heredia, José Rodríguez, Omar Saldaña, Arlette Silva y Gerardo Pérez también forman parte de la iniciativa.