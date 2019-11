Facebook acepta colaborar en investigación de California sobre privacidad

La multinacional estadounidense Facebook aceptó este jueves entregar los documentos solicitados y colaborar en la investigación sobre gestión de la privacidad por parte de la compañía que mantienen abiertas las autoridades del estado de California (EE.UU.).



El movimiento por parte de la empresa de Menlo Park (California) se produce después de que a principios de este mes, el fiscal general del estado, el demócrata Xavier Becerra, acusase públicamente a Facebook de no estar colaborando con la investigación del departamento que él dirige.



En esa ocasión, Becerra calificó las respuestas enviadas por parte de la empresa de "evidentemente inadecuadas" y anunció que había pedido a la Justicia que obligase a Facebook a colaborar con la pesquisa dando respuesta de forma precisa a sus peticiones.



Sus acciones surtieron efecto, y este jueves Facebook se comprometió ante la Corte a facilitar por lo menos algunos de los documentos solicitados la semana que viene.



La investigación se abrió en junio de 2018, solo unos meses después de que se destapase el escándalo de la consultora británica Cambridge Analytica, que utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.



La empresa se sirvió de datos de Facebook para elaborar perfiles psicológicos de votantes que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.



La pesquisa de Becerra se centra en este escándalo, y gran parte de los documentos e información que ha pedido a Facebook (comunicaciones entre ejecutivos, cambios llevados a cabo en la configuración de privacidad, etc.) y por los que no ha recibido respuesta corresponden al caso de Cambridge Analytica.



En paralelo, Facebook mantiene varios frentes abiertos por presuntas prácticas monopolísticas, con sendas investigaciones abiertas por parte de la Comisión Federal del Comercio (FTC, por su sigla en inglés), los fiscales generales de 47 estados y territorios de EE.UU. y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.