Facebook activa "perfil de bloqueo" para usuarios de Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- El equipo de seguridad de Facebook está tomando nuevas medidas para proteger las cuentas de los usuarios en Ucrania.

La red social propiedad de Meta, está habilitando su herramienta de "perfil de bloqueo" para las personas en el país y construyendo un "Centro de Operaciones Especiales" para "monitorear de cerca" lo que está sucediendo en Ucrania.

Perfil de bloqueo

La herramienta de "perfil de bloqueo" está destinada a dar a los usuarios acceso con "un clic" a funciones adicionales de privacidad y seguridad, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de Meta.

"Cuando su perfil está bloqueado, las personas que no son sus amigos no pueden descargar ni compartir su foto de perfil ni ver publicaciones en su time line", dijo Gleicher.

---No es la primera vez que Facebook alienta a usuarios a bloquear sus perfiles

Esta no es la primera vez que Facebook alienta a los usuarios en áreas "inseguras" a bloquear sus perfiles. Más recientemente, Facebook habilitó la herramienta de "perfil de bloqueo" para las personas en Afganistán durante el verano, en medio de la retirada de Estados Unidos del país.

Y la compañía ha notado que puede ser especialmente útil para periodistas, activistas y otras personas que pueden correr un mayor riesgo de ser atacados.

La red social también ha formado un equipo dedicado para estar al tanto de lo que sucede en Ucrania.

"En respuesta al conflicto militar que se desarrolla en Ucrania, hemos establecido un Centro de Operaciones Especiales para responder en tiempo real", dijo Gleicher. "Cuenta con expertos (incluidos hablantes nativos) para que podamos monitorear de cerca la situación y actuar lo más rápido posible".