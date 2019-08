Facebook cierra por "comportamiento falso" campaña vinculada a Gobierno saudí

Facebook anunció este jueves que ha desmantelado una campaña en línea en la que individuos con vínculos con el Gobierno de Arabia Saudí se hacían pasar por nacionales de otros países para influir en la opinión pública de esos lugares a favor del país suní.



En una entrada en el blog de la compañía, el jefe de políticas de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, indicó que se han retirado 217 cuentas de Facebook, 144 páginas, 5 grupos y 31 cuentas de Instagram (propiedad de Facebook) que llevaban a cabo "comportamientos no auténticos", es decir, escondían su identidad real y se hacían pasar por quienes no eran.



El origen de esta campaña coordinada se encontraba en Arabia Saudí, mientras que los países a los que los mensajes iban destinados eran Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Egipto, Marruecos, Líbano, Palestina, Jordania y la propia Arabia Saudí.



Los contenidos, en su mayoría en árabe y algunos camuflados bajo grupos mediáticos inexistentes, se referían al plan de reforma económica y social del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, Visión 2030, y a los éxitos de las Fuerzas Armadas saudíes, en especial en el conflicto de Yemen.



Además, a menudo criticaban a países como Irán, Catar y Turquía, ponían en duda la credibilidad de medios como Al-Jazeera y de la organización sin ánimo de lucro Amnistía Internacional, muy crítica con el Gobierno saudí.



"Aunque las personas detrás de estas actividades intentaron esconder su identidad, nuestra investigación halló vínculos con individuos asociados con el Gobierno de Arabia Saudí", apuntaron desde Facebook.



Las páginas cerradas tenían en su conjunto unos 1,4 millones de seguidores; los grupos, unos 26.000 miembros; las cuentas de Instagram, 145.000 seguidores, y en total la campaña gastó 108.000 dólares en publicidad en la red social.



En paralelo, la empresa que dirige Mark Zuckerberg también informó este jueves de otra campaña coordinada de características similares que ha sido desmantelada, esta con origen en EAU y Egipto, aunque s sin vínculos con la de Arabia Saudí.



En este caso, se cerraron 259 cuentas de Facebook, 102 páginas, 5 grupos, 4 eventos y 17 cuentas de Instagram con origen en EAU y Egipto y que buscaban influir en Oriente Próximo y el Norte y Este de África, como por ejemplo en Libia, Sudán, Comoras, Catar, Turquía, Líbano, Siria, Jordania y Marruecos.



Facebook halló vínculos entre esta segunda campaña y trabajadores de las empresas de marketing New Waves de Egipto y Newave de EAU.



En ambos casos, el objetivo era "confundir a otros usuarios sobre quiénes eran y qué estaban haciendo", algo castigado por las políticas de uso de la red social al considerarlo "comportamiento no auténtico" y propenso a la "manipulación" del público.



La empresa con sede en Menlo Park (California, EE.UU.) matizó que fue este comportamiento lo que llevó al cierre de las cuentas, grupos y páginas participantes, y no el contenido que compartieron.