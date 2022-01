Facebook e Instagram permitirán a los usuarios crear y vender NFT

El conglomerado de redes sociales Meta está explorando planes para permitir que los usuarios creen, muestren y vendan NFT en Facebook e Instagram, según un informe del medio informativo The Financial Times.

---Meta permitirá crear y vender NFT

Si la empresa lanza tales herramientas, sería la mayor muestra de apoyo generalizado para las NFT hasta la fecha y ayudaría a solidificar el lugar de los controvertidos activos en el mundo digital.

Según The Financial Times, los planes están "en una etapa temprana y aún podrían cambiar". La publicación dice que los equipos de Facebook e Instagram están "preparando" una función que permitirá a los usuarios mostrar NFT como imágenes de perfil, además de trabajar en un prototipo para permitir a los usuarios crear nuevos NFT.

Según los informes, otros en Meta están discutiendo "lanzar un mercado para que los usuarios compren y vendan NFT".

Es imposible decir exactamente qué tan avanzados están estos planes, pero no es la primera muestra de interés en NFT que hemos visto de los líderes de Meta.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri , dijo en diciembre pasado que la compañía está "explorando activamente las NFT y cómo podemos hacerlas más accesibles para un público más amplio", mientras que en octubre pasado, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, habló sobre cómo el metaverso deberá respaldar la "propiedad de bienes digitales". o NFT".

---NFT; un éxito en crecimiento

Los NFT, o tokens no fungibles, han ganado apoyo con otras plataformas web establecidas en los últimos meses. Twitter está trabajando en formas de mostrar dichos elementos compatibles con blockchain, mientras que Reddit lanzó su propia colección de avatares NFT para los usuarios.

Aunque los NFT son muy ridiculizados por su valor especulativo (los precios suben y bajan a una velocidad sorprendente) y la falta de seguridad (con frecuencia son robados a pesar de que algunos afirman que garantizan la propiedad), estos activos serán más significativos si los gigantes tecnológicos existentes eligen apoyalos.

Una NFT es, en el fondo, una forma de reclamar la propiedad de un elemento digital como un JPG o un GIF a través de una dirección única en la cadena de bloques. Y a pesar de las afirmaciones de que estos activos representan formas de propiedad descentralizadas, su legitimidad se basa en el reconocimiento de las plataformas en línea existentes. Si Twitter o Instagram permiten copiar y pegar tu JPG de un chimpancé fumando, ¿quién puede decir quién es realmente el dueño? Pero si las empresas comienzan a hacer cumplir los derechos de propiedad como lo indican los NFT, podrían convertirse en activos digitales legítimos (al menos en esas plataformas).

---Meta y los NFT

Para Meta, adoptar NFT también podría ayudarlo a ejercer una mayor influencia en lo que la compañía ha denominado metaverso, un concepto nebuloso de mundos virtuales interconectados, similar a las promesas de universos de realidad virtual que surgieron en la década de 1990 y antes. Eso podría potencialmente aumentar el valor y la importancia de los NFT al mismo tiempo que centraliza el control sobre los activos.