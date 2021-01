Facebook estrena apariencia: elimina "Likes" en perfiles comerciales y de famosos

Una de las características que más identifican a Facebook es la posibilidad dar "Me gusta" o "Like" a las publicaciones. Sin embargo, en su más reciente actualización, la red social decidió ya no incluir esa opción, al menos en los perfiles comerciales y de figuras públicas.

En dichas cuentas la plataforma está probando una nueva apariencia, navegación actualizada, la introducción de un News Feed dedicado, un nuevo formato de preguntas y respuestas para involucrar a los fanáticos y otras herramientas para que los usuarios interactúen con las páginas.

Estos cambios ya se habían comentado desde hace algunos meses cuando Facebook comenzó a probar las nuevas opciones con un número selecto de personas de alto perfil, incluidos actores, autores, creadores y páginas comerciales en inglés. Al parecer las pruebas fueron un éxito pues la plataforma ha anunciado que la nueva experiencia comenzará a implementarse oficialmente en todas las páginas de este tipó durante los próximos meses.

Es así que pronto dejarás de ver el botón de "Me gusta" en algunos perfiles. La razón de ello es que, según la red social, este elemento puede tergiversar la verdadera popularidad de una página pues es común que muchos usuarios le den "Like" a una página por algo que encontraron alguna vez, pero luego dejaron de seguirla para eliminar sus actualizaciones en su News Feed. También pasa que le dan "Me Gusta" como favor para algún conocido, cuando en realidad no tiene interés en el contenido que se publica en el perfil.

Es por ello que ahora Facebook medirá la verdadera popularidad de una página solo considerando su número de seguidores ya que es una mejor indicación de cuántas personas son verdaderos fanáticos y están recibiendo actualizaciones de la página.

Otro cambio importante es que las páginas obtendrán su propia sección de noticias. Eso significa que el perfil podrá participar en conversaciones como figuras públicas o marcas, seguir tendencias e interactuar con sus fans. Este News Feed dedicado también sugerirá otras figuras públicas, páginas, grupos y contenido en tendencia para que puedan generar más conversación.

A nivel usuario lo que cambiará es que ahora, cuando sigas una página, verás tus comentarios sobre las publicaciones de otros en la parte superior de la sección, es decir que tendrán mayor visibilidad. También encontrarás una marca azul que indica que la página está verificada.

Más cambios, más interacción

Otra de las actualizaciones que llegan con esta nueva apariencia es un nuevo formato de preguntas y respuestas que permite a las páginas interactuar mejor con sus fans. Esto parece ser algo inspirado en la tendencia de Instagram, donde los creadores toman preguntas de sus seguidores y las responden en sus Historias.

En el caso de Facebook, cuando las páginas reciban una pregunta y respondan a la misma, se generará una pestaña en donde los usuarios podrán consultarlas y obtener más información de una manera simple. Esto podría ser particularmente útil para las empresas que desean responder preguntas comunes de una manera divertida mientras ahorran tiempo. Esta función estará disponible en el menú de opciones bajo el nombre "Organizar una sesión de preguntas y respuestas".

De acuerdo con Facebook la moderación también se está mejorando ya que ha actualizado su capacidad para detectar y filtrar "comentarios que pueden incitar al odio, contenido violento, sexual, spam, cuentas de imitador y phishing". Y, aunque no dio detalles, compartió sus planes de agregar más herramientas en esta área.

Por último, quienes administran las páginas de Facebook ahora contarán con nuevas herramientas, por ejemplo, asignar permisos de acceso de manera más específica para que solo algunos usuarios tengan oportunidad de realizar tareas específicas en Insights, Ads, Content, Community Activity y Messages.

Todos los cambios comenzarán a llegar poco a poco a los usuarios por lo que si tienes una página comercial pronto los verás.