Facebook habilitaría opción para cambiar el color del muro de los perfiles

Facebook no solo es una opción para mantenerse en contacto con los amigos, leer noticias y divertirse con memes y videos, también es una plataforma donde los usuarios comparten parte de su vida y, para que su historia luzca mejor, pronto su muro se adaptará a su foto de perfil y portada.

Hay muchos usuarios que aprovechan las imágenes de perfil y de portada para mostrar su creatividad, pero ahora no tendrán que esforzarse mucho por hacer algo armónico y atractivo. De acuerdo con una filtración dada a conocer por la ingeniera de software Jane Manchun Wong, pronto los usuarios de Facebook encontrarán una nueva característica en Android, un color de fondo adaptable de acuerdo a las características en su perfil.

La nueva función de Facebook todavía está en fase de prueba, por lo que, como siempre sucede con este tipo de filtraciones, no se sabe cuándo estará disponible, de hecho, podría nunca llegar a habilitarse. Según el tweet publicado por la Facebook permitiría a los usuarios usar una paleta de cuatro colores: verde, rojo, gris y azul. Este último de un tono distinto al característico azul de la red social. Sin embargo si esta función llega en las próximas semanas, se espera que ofrezca una variedad más amplia de colores para que los usuarios puedan hacer la combinación perfecta y construyan un perfil mucho más atractivo de la manera más simple.

Pero no fue la única filtración dada a conocer por la también bloguera de tecnología, Jane Manchun Wong. Según dijo, Facebook también está desarrollando una nueva función de color de chat de Instagram. Lo que mostró fue una captura de pantalla con el menú de la red social en donde se muestra la opción de Color en la configuración de chat. Al dar clic los usuarios pueden modificar la apariencia en la pantalla misma que verán todos los participantes de la conversación en Instagram. Es decir que funcionará de manera similar a como ya sucede en Messenger.