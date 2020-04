Facebook lanza app de mensajería para parejas

Facebook es una red social diseñada para ponerse en contacto con todos los amigos y conocidos, algunos incluso agregan a su lista a usuarios que no conocen, pero ahora la compañía está tomando un sentido diferente y lanzó un servicio de mensajería solo para parejas.

La app diseñada por un pequeño grupo dentro de Facebook dedicado a la experimentación de nuevos productos se llama Tuned y propone a las parejas un espacio íntimo a través del cual pueden compartir su estado de ánimo, intercambiar música y crear un álbum digital de recuerdos.

Por ahora se trata solo de una prueba a la que algunos usuarios en Estados Unidos y Canadá pueden acceder a través de un dispositivo con sistema iOS.

De acuerdo con quienes han tenido la oportunidad de ver el funcionamiento de la app, esta puede conectarse con Spotify para compartir música. Además la pareja puede usar calcomanías y reacciones personalizadas, enviarse fotos, textos, tarjetas y notas de voz.

Todavía no hay muchos detalles sobre cómo funcionaría la herramientas si es que se lanza de manera masiva en las tiendas de aplicaciones. Sin embargo, por ahora es de uso gratuito y, aparentemente, no requiere una cuenta de Facebook, aunque, como sucede con otras plataformas de la compañía, la información que compartan los usuarios puede ser utilizada para la orientación de anuncios.

Tomando en cuenta de Facebook es dueña de WhatsApp y Messenger, Tuned no parece ofrecer un diferenciador importante, por lo que su éxito estaría basado en ser una opción exclusiva para la comunicación entre dos personas que, a través de la plataforma podrían mantener la llama del amor.

Cabe señalar que el equipo de nuevos productos de Facebook ya ha participado en el desarrollo de otras apps, por ejemplo una para crear memes. Sin embargo no han recibido mucha promoción por lo que podría esperarse lo mismo con Tuned.

De acuerdo con los resultados que la aplicación de mensajería tenga en los países en donde está siendo probada, Facebook podría lanzarla en más mercados o, bien, desaparecerla.