Facebook lanza Modo Silencioso

Todos aquellos que se están quedando en casa debido a la cuarentena por el coronavirus tienen en las redes sociales una gran opción para mantenerse informados, entretenidos y cerca de sus conocidos. Sin embargo, muchos creen que estas plataformas en realidad les están quitando el tiempo. Por ello Facebook lanzó la función Quiet Mode o Modo silencioso.

Primero dejemos claro algo, cada quien puede pasar la cuarentena como desee, siempre y cuando, en la medida de lo posible, se quede en casa.

No obstante para aquellos que consideran que están pasando demasiado tiempo con el celular, especialmente en Facebook y quieren hacer un cambio, la red social cuenta con una nueva opción que les será muy útil.

Cuando un usuario habilita el Quiet Mod la interfaz de la aplicación se oculta detrás de una notificación de pantalla completa que le recuerda que la configuración está activada y muestra cuánto tiempo queda hasta que finalice el Modo silencioso.

Si ya no puede resistir más tiempo o hay algunas razón por la cual se tiene que ingresar a la app en ese momento solo tiene que tocar el botón "Administrar modo silencioso" para desactivar la función.

En cuando a las notificaciones, la mayoría serán bloqueadas mientras esta función esté activada. No te llegarán mensajes por nuevas publicaciones, respuestas de mensajes y otras interacciones de la línea de tiempo. No obstante Facebook señala que tiene la obligación legal de permitir ciertas notificaciones, como las relacionadas con cambios en la política de privacidad o seguridad de la cuenta.

Para ver todas las notificaciones que te perdiste durante el tiempo de reposo solo tienes que ir a la pestaña de la campana.

Facebook explica que el Modo silencioso tiene como objetivo fomentar que el usuario se centre en su familia y amigos, pueda dormir sin distracciones y administre mejor su tiempo en casa durante la cuarentena por coronavirus.

Para habilitar el modo silencioso tienes que seguir estos pasos:

Toca la pestaña de menú, es decir las tres rayas en la parte superior de la pantalla

Elige la opción de configuración y privacidad

Desplázate hacia abajo y da clic en Tu tiempo en Facebook

Toca el control deslizante junto a Modo silencioso

Puedes establecer cuánto tiempo quieres que esta opción este activa

También podrás configurar temporizadores automáticos de modo silencioso y la opción de que Facebook te recuerde los límites de tiempo de la pantalla.

Parecería más simple solo cerrar la aplicación, pero hay muchas personas que no tienen la fuerza de voluntad o crean una dependencia hacia la plataforma y, a través del Quiet Mode, pueden regular de una manera simple el tiempo que pasan en Facebook.

Es probable que aún no puedas ver la opción de Quiet Mode en tu aplicación pues, de acuerdo con Facebook, estará disponible primero para usuarios con sistema iOS en las próximas semanas, mientras que los usuarios de dispositivos Android tendrán que esperar hasta mayo.

Sin embargo, si aún no te aparece el Modo silencioso puede optar por silenciar las notificaciones e incluso poner un rato tu celular un modo avión para garantizar que nada de este dispositivo te distraerá durante un rato.