Facebook permitirá reclamar la propiedad de una imagen

Ya en otras ocasiones te hemos hablado de que el hecho de que una imagen esté en internet no quiere decir que es de libre uso. A menos que estén marcadas como tal, las fotografías tienen dueño y Facebook quiere cuidar los derechos de autor con una nueva iniciativa.

Facebook anunció que va a permitir que sus usuarios tomen más control sobre las imágenes que poseen y dónde terminan. En una actualización en su plataforma de gestión de derechos, la compañía está empezando a trabajar con ciertos socios para darles el poder de reclamar la propiedad sobre las imágenes y luego moderar dónde esas imágenes aparecen a través de la plataforma de sus redes sociales, incluyendo en Instagram.

Cabe decir que la compañía ya cuenta con esta función para los derechos de música y video, pero ahora su intención es llevarlo también a las imágenes en todo el mundo. Sin embargo, no dio detalles de cuándo considera que estará habilitado en todos los países que tiene presencia.

Facebook tampoco reveló quiénes son sus socios, pero hay quien señalan que podría funcionar si las propias marcas suben sus fotos al Administrador de Derechos de Facebook a través del cual podría monitorear dónde aparecen, incluyendo las páginas de Instagram.

A partir de dicha información, la empresa podría optar por dejar que las imágenes permanezcan en los sitios que las utilizan o bien reclamar los derechos para pedir que las elimines. Una tercera opción es utilizar una etiqueta territorial, lo que significa que la publicación permanece pero no es visible en territorios donde se aplican los derechos de autor de la empresa.

"Queremos asegurarnos de que entendemos muy bien el caso de uso de ese conjunto de socios de confianza antes de expandirlo porque, como se pueden imaginar, una herramienta como esta es bastante sensible y muy poderosa, y queremos asegurarnos de que tenemos barandillas en su lugar para asegurar que la gente sea capaz de usarla de forma segura y adecuada", declaró Dave Axelgard, gerente de producto de la experiencia de creador y editor en Facebook, al medio estadounidense The Verge.

¿Cómo funcionará?

De acuerdo con lo que la plataforma ha dado a conocer hasta ahora, gracias a esta nueva herramienta, para reclamar sus derechos de autor, el titular de la imagen carga un archivo CSV en El administrador de derechos de Facebook que contiene todos los metadatos de la imagen. También deberá especificar dónde se aplican los derechos de autor e, incluso, dejar ciertos territorios fuera.

Una vez que el administrador de Facebook comprueba que los metadatos y la imagen coinciden, procesará esa imagen y supervisará dónde aparece. Si otra persona intenta reclamar la propiedad de la misma imagen, las dos partes pueden disputar la reclamación, y Facebook finalmente la cederá a quien haya presentado primero. Si luego quieren apelar esa decisión, pueden usar un Formulario de presentación de informes.

Esta actualización podría potencialmente cambiar la manera en que funciona Instagram pues actualmente las cuentas a menudo comparten la misma imagen y solo etiquetan al presunto titular de los derechos originales como crédito. Sin embargo, con la modificación, ahora los dueños de los derechos pueden reclamar, lo que implicará que los usuarios tendrán que crear su propio contenido o arriesgarse a que la imagen sea borrada, lo que convertiría a la red social en un espacio de fotografías originales y no solo de compartidas.

Aunque pone en la mesa una duda, ¿cómo podría afectar la creación de memes? De acuerdo con Axelgard la función está siendo probada con un pequeño grupo para "aprender más y encontrar la manera adecuada de abordar casos de uso específicos como memes". Es así que Facebook tendrá que determinar cuánta edición se le puede pasar a una imagen para que no entre en conflicto con la propiedad de otros.