Facebook plantea una nueva manera de interactuar con la tecnología

Si creías que por muchos años más el celular sería la mejor manera de comunicarnos con el mundo y que la humanidad no podría deshacerse de tener que cargar un dispositivo todo el tiempo, puede que te equivoques. Facebook está impulsando toda una gama de nuevas experiencias que prometen cambiar la manera en que interactuamos con la tecnología.

Basada en el desarrollo de inteligencia artificial y la realidad aumentada (RA) la compañía cree que a través de lentes, guantes o de un dispositivo en la muñeca, las personas podrán usar y compartir información mediante un sistema que se adapta dinámicamente a las personas y a su entorno.

A continuación te damos algunos ejemplos de cómo planea hacerlo.

Comunicación manos libres sin decir una palabra

Facebook imagina un mundo en donde un par de anteojos livianos podrían reemplazar una computadora o teléfono inteligente. De esta manera las personas estarán más presentes con sus amigos y familiares pero, sin importar en qué parte del mundo estén, una inteligencia artificial consciente del contexto, puede ayudarles a entregar información virtual en 3D al alcance de la mano.

Sin embargo, lograr que las personas sustituyan sus celulares no será una tarea fácil. El científico jefe de Facebook Reality Labs (FRL), Michael Abrash, ha calificado a la interacción de RA como "uno de los problemas multidisciplinarios más difíciles e interesantes que existen", porque es un cambio de paradigma completo en la manera en que los humanos interactúan con las computadoras. El último gran cambio comenzó en la década de 1960 cuando se inventó el mouse, un cambio radical que se ha mantenido durante décadas.

Pero las gafas RA portátiles para todo el día requieren un nuevo paradigma porque podrán funcionar en todas las situaciones que sucedan en el transcurso de un día. Deben ser capaces de hacer lo que el usuario quiere que hagan y decirle lo que quiere saber cuando quiere saberlo, de la misma manera que funciona su propia mente.

"Para que la RA se vuelva realmente omnipresente, necesita una tecnología de baja fricción y siempre disponible que sea tan intuitiva de usar que se convierta en una extensión de su cuerpo. Eso está muy lejos hoy. Entonces, necesitamos inventar un tipo de interfaz completamente nueva, una que nos coloque en el centro de la experiencia informática", dijo Abrash.

También destacó que deberá ser socialmente aceptable en todos los aspectos: seguro, privado, discreto, fácil de aprender, fácil de usar, cómodo, portátil y confiable. "Es por eso que hemos elaborado un conjunto de principios para la innovación responsable que guían todo nuestro trabajo en el laboratorio y ayudan a garantizar que creamos productos diseñados con privacidad, seguridad y protección a la vanguardia", afirmó el investigador.

En resumen, la interfaz RA requerirá un replanteamiento completo de cómo interactúan los humanos y las computadoras, y transformará nuestra relación con el mundo digital tanto como lo ha hecho la GUI.

La compañía también aseguró que FRL Research ha reunido a un equipo interdisciplinario compuesto por científicos investigadores, ingenieros, neurocientíficos y más. Todos luchando por resolver el problema de interacción AR y llegar al próximo gran cambio de paradigma de la computación.

Controlar con la mente

Facebook explica que si bien se ha ido mejorando la interacción de los humanos con las máquinas, por ejemplo a través de comandos de voz, en unos años podríamos tener una opción mucho más fácil e inmediata, simplemente pensar en lo que se quiere para obtenerlo.

Su propuesta en ese sentido es un sistema que utilice señales eléctricas que viajan desde la médula espinal hasta la mano, para controlar las funciones de un dispositivo basado en la decodificación de señales en la muñeca. Las señales a través de la muñeca son tan claras que puede detectar el movimiento de los dedos de solo un milímetro. Eso significa que la entrada puede ser sin esfuerzo, tan fácil como hacer clic en un botón virtual siempre disponible, y en última instancia, incluso puede ser posible sentir solo la intención de mover un dedo.

Para que lo anterior sea una realidad también se necesitará de inteligencia artificial que pueda hacer inferencias profundas sobre qué información podría necesitar la persona o qué cosas podría querer hacer en varios contextos, basándose en una comprensión de ella y su alrededores

Pero este sistema está a años de distancia. Eso se debe en parte a que la tecnología necesaria para entrenar los modelos de inferencia de IA simplemente no existen. No obstante, a través del Proyecto Aria, la compañía buscará acercarse a ese objetivo.

El futuro es hoy

Aunque aún faltan años para poder interactuar con la tecnología con la mente, Facebook ya cuenta con algunas experiencias hoy. La compañía destacó que Oculus Quest 2 es su visor de realidad virtual de más rápido crecimiento, gracias a la convergencia de los principales factores de forma de realidad virtual y el contenido creado por nuestra comunidad de desarrolladores.

"Más personas lo utilizan para mantenerse en forma, jugar con amigos y colaborar en el trabajo. Y continuamos diversificando nuestra base de usuarios, con más mujeres que usan Quest 2 que cualquiera de nuestros auriculares anteriores", señaló la compañía.

Destacaron también que este año buscaron que las experiencias de inmersión fueran más sociales a través de Facebook Horizon y Portal que ayudaron a desarrollar los espacios de trabajo virtuales.

Finalmente Facebook compartió: "como administradores de tecnología depende de nosotros demostrar que es segura y está lista para una adopción social más amplia. Solo entonces veremos una mayor comodidad y uso en todas las industrias. Al mirar hacia el futuro sabemos que ciertas cosas seguirán siendo una prioridad, como la privacidad y la innovación responsable. Nuestro equipo se enorgullece de resolver problemas, inventar, innovar e impulsar el mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada. Podemos esforzarnos para alcanzar nuevas alturas este año".