Facebook, resumen del 2020

¿Qué es lo que más se recordará del 2020? Probablemente la pandemia. Pero hay que señalar que no fue lo único relevante que sucedió y, si no lo crees, Facebook acaba de publicar su resumen del año y nos recuerda otros acontecimientos que, sin duda, marcaron estos 12 meses.

"El 2020 siempre será recordado como el año que nos cambió a todos. Si bien estamos ansiosos por dar este año por terminado e iniciar el 2021, queremos compartir algunas de las formas en que las personas usaron nuestros productos para hacer que este año fuera un poco menos solitario y más significativo. Sin importar en qué parte del mundo estés, las experiencias compartidas de 2020 nos unen, aún a la distancia. Esperamos que con nuestro Resumen del Año puedan echarle un vistazo a algunos de esos momentos", señaló Naomi Gleit, Vicepresidente de Producto e Impacto Social de Facebook en el blog de la empresa.

Facebook decidió clasificar los momentos más relevantes del 2020 en seis temáticas. Por ejemplo, en "Iconos" engloba las figuras que dejaron un legado duradero en todo el mundo. En esta categoría destacó el trágico deceso de Kobe Bryant, que fue el momento más discutido en Facebook este año, y los países que compartieron más publicaciones y Stories celebrando su vida fueron Estados Unidos, México y Filipinas.

También tuvo impacto el caso de la Jueza de la Corte Suprema de Justicia Ruth Bader Ginsburg que fue conmemorada en más de 6 millones de publicaciones en un día en Facebook e Instagram, con muchos utilizando el hashtag #restinpower (#descansaenpoder).

Otra categoría de Facebook en 2020 fue "Despertar Social", en este caso, en las tres semanas siguientes a la muerte de George Floyd, las conversaciones sobre Black Lives Matter se triplicaron con un promedio de 7.5 millones de menciones en Facebook todos los días. Y, con 1.8 millones de miembros, The Blackout Coalition, un grupo en la red social que busca apoyar a los negocios liderados por personas negras, se convirtió en el más grande entre los usuarios estadounidenses.

En la clasificación de "Política Global", la empresa explicó que las personas acudieron a sus plataformas para hacer oír su voz. Como ejemplo de ello, el anuncio de la selección de Kamala Harris como vicepresidente en Estados Unidos fue el momento más mencionado en agosto, con más de 10 millones de publicaciones en un día. Además, aseguraron, casi todos los adultos en Facebook e Instagram en Estados Unidos accedieron a su Centro de Información de Votación para saber datos como: cómo registrarse para votar y plazos de votación.

En la categoría de "Causas Ambientales", Facebook destacó que más de 1.3 millones de personas a nivel global contribuyeron a la recaudación de fondos en la red social, la más grande hasta la fecha, que recolectó 35 millones de dólares para brindar alivio a los afectados por los incendios forestales en Australia.

Asimismo, hasta la fecha, más de 2.6 millones de personas han recaudado más de 87 millones de dólares en Facebook este año para combatir el cambio climático, promover la limpieza del océano, ayudar en los esfuerzos de protección animal y mucho más.

En la sección de "Fe y Comunidad", la compañía dijo que las comunidades se unieron para comprar localmente y que en los últimos tres meses se crearon en Instagram más de 47 millones de Stories con el sticker de Apoyo a los negocios locales en todo el mundo. Asimismo, con los eventos presenciales cancelados debido a la pandemia por Covid-19, la semana de Pascua del 6 de abril fue la más importante para las videollamadas grupales en Messenger y la semana más significativa de transmisiones en vivo de Páginas Espirituales.

Y, por supuesto, no podía faltar la categoría de "Covid-19" en la que, señaló Facebook, durante marzo, más de 1.5 millones de personas publicaron su agradecimiento al personal médico con el hashtag #aplausosanitario. Asimismo hubieron muchas vistas de Instagram y Facebook Live de gente cantando en sus balcones y transmitiendo desde casa.

Los mejores momentos de la Cultura Popular

Este 2020 Facebook presentó una nueva selección de los 10 mejores momentos de la Cultura Popular, en la cual destaca los eventos más divertidos que aportaron un poco de ligereza a un año difícil. Estos momentos de los que tanto se habló, generaron algunos de los niveles más altos de interacción en sus plataformas:

El documental de Michael Jordan, "The Last Dance"

El especial de Netflix de Dave Chappelle

La canción "WAP" de Cardi B y Megan Thee Stallion

El lanzamiento de Golden, el álbum de Harry Styles

La victoria de Los Angeles Lakers en la 2020 NBA Championship

El anuncio del embarazo de Katy Perry a través de un video musical

"Savage" de Megan Thee Stallion

La presentación de Shakira y Jennifer Lopez en el show de medio tiempo del Super Bowl

El documental "Tiger King" de Netflix

La presentación de Andrea Bocelli en Pascua desde Milán, Italia