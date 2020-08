Facebook: tarifas integradas de Apple perjudican a empresas

La red social Facebook se unió a una lista creciente de desarrolladores para criticar públicamente a Apple, por su política de reparto de ingresos para las compras dentro de la aplicación, lo que sugiere que la estructura de tarifas del fabricante del iPhone está afectando a las pequeñas empresas durante una pandemia global.

La plataforma implementó este viernes una función de eventos de pagos en 20 países, ofreciendo a las empresas la posibilidad de cobrar a los usuarios por el acceso a transmisiones de video en vivo, como una clase de yoga o un seminario.

Facebook dijo que Apple no aceptó renunciar a su tarifa habitual del 30% para todas las transacciones que tienen lugar dentro de las aplicaciones en sus dispositivos, y no permitirá que Facebook procese los pagos utilizando su propia tecnología para los usuarios de iOS.

Por su parte, Google, de Alphabet, tampoco renunció a su tarifa del 30% en su sistema operativo móvil Android, aunque el gigante de las búsquedas en Internet permitirá que Facebook procese los pagos a través de su propio producto para evitar esos costos, dijo Fidji Simo, el ejecutivo que dirige Facebook. La red social no tomará una parte de los ingresos generados por la función, dijo.

"Pasamos por nuestros canales habituales para sugerirles enfáticamente que renunciaran a su tarifa o que nos permitieran usar Facebook Pay, uno de los dos, y se negaron", dijo Simo sobre Apple en una entrevista.

Simo señaló que Apple es un socio importante y dijo que Facebook depende de la App Store de Apple para distribuir sus propias aplicaciones, aunque señaló que la empresa no está de acuerdo con la estructura de ingresos de Apple.

"Ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de Covid es algo fundamental en el que todas las empresas de tecnología deberían ayudar", dijo. "La razón por la que los llamamos aquí es que esperamos que se unan a nosotros y terminen renunciando a sus tarifas, así que ese es realmente el objetivo aquí".

Apple no respondió a las solicitudes de comentarios.

Las quejas de Facebook se producen un día después de que Epic Games Inc., el creador de Fortnite, demandara a Apple y Google después de que ambas compañías eliminaron Fortnite de sus respectivas tiendas de aplicaciones por una disputa de pago. Epic intentó eludir los sistemas de pagos en la aplicación de Apple y Google para reducir los costos al evitar la tarifa del 30% dentro de la aplicación, que era una violación de las reglas de cada empresa.

Apple recibe su comisión del 30% por productos digitales, pero no acepta un recorte por facilitar la compra de servicios como clases presenciales o viajes compartidos, ya que la compañía requiere que los desarrolladores permitan a los usuarios pagar con una tarjeta de crédito.

Ahora que el negocio en persona se ha vuelto virtual debido a la pandemia, las reglas de Apple le permiten cobrar la tarifa a través de su red de pago. Estos cargos de la App Store han sido foco de consultas regulatorias sobre el poder de mercado de la empresa.

En una audiencia antimonopolio en julio en el Congreso de Estados Unidos, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo: "Trabajaremos con personas que pasen de un mundo físico a uno virtual debido a la pandemia".

Facebook y Apple se han criticado abiertamente varias veces en los últimos años, con Apple trabajando para limitar los datos que Facebook puede recopilar de dispositivos iOS y posicionándose como un defensor más firme de la privacidad del usuario.

En 2018, Cook criticó el modelo comercial de publicidad dirigida de Facebook, diciendo que Apple "podría ganar mucho dinero si monetizamos a nuestro cliente, si nuestro cliente fuera nuestro producto". Poco después del escándalo de Cambridge Analytica de Facebook, cuando se le preguntó qué haría si fuera el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, Cook respondió : "Yo no estaría en esta situación".