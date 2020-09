Facebook vuelve a sus orígenes y crea red social para universidades

En caso de que no lo sepas Facebook surgió como un proyecto en la universidad de Harvard con la intención de poder conectar a los alumnos y mantenerlos al tanto de la información del campus. Pues ahora la red social decidió volver a sus orígenes y lanzó una plataforma para que estudiantes universitarios tengan un lugar privado para conectarse con sus compañeros de clase, unirse a grupos, descubrir los próximos eventos y recibir actualizaciones de la administración de su escuela.

Bajo el nombre Facebook Campus los interesados en formar parte de esta nueva red social requieren de una dirección de correo electrónico escolar para unirse. Lo bueno es que no necesitarán descargar una nueva app, podrán ver toda la información disponible de su universidad dentro de su perfil de Facebook pues la nueva opción vivirá dentro de una sección dedicada desde una pestaña en la parte inferior de la pantalla o desde el menú "Más" junto a Citas, Juegos y Noticias.

"Queríamos crear un producto en el que fuera fácil para los compañeros de clase conocerse, fomentar nuevas relaciones y también iniciar conversaciones fácilmente. Realmente pensamos que Campus es más relevante que nunca en este momento. Por la Covid-19 vemos que muchos estudiantes no regresan al campus en el otoño. Ahora, las clases se llevan a cabo en línea y los alumnos están tratando de reaccionar a esta nueva normalidad de cómo es conectarse con clubes y organizaciones que les interesan, cuando no están juntos", explicó Charmaine Hung, gerente de productos del campus de Facebook.

Más allá de ello, especialistas han hecho notar que esta podría ser una estrategia de la red social para volver a interesar a los usuarios más jóvenes en su plataforma, pues Facebook, según los informes, ha estado perdiendo control sobre el grupo demográfico más joven que ha preferido opciones como YouTube, Snapchat e Instagram. De hecho, una encuesta de 2019 de Edison Research, indicó que Facebook había perdido 15 millones de usuarios desde 2017, y la mayor caída proviene del grupo de 12 a 34 años.

¿Cómo funciona?

Por ahora Facebook Campus solo estará disponible en alrededor de 30 colegios y universidades en los Estados Unidos, aunque la compañía dijo que planea expandir la plataforma con el tiempo.

Los estudiantes que formen parte de una universidad compatible con la herramienta recibirán una notificación en su cuenta de Facebook para unirse a la nueva plataforma. Se identificarán a los alumnos ya sea por la información en su perfil o porque hay datos suficientes para suponer que son estudiantes, por ejemplo, si visitan regularmente la página de Facebook de una universidad admitida.

Además, para incentivar a los jóvenes a unirse a esta categoría la red social realizará campañas en las que regalará productos como camisetas y toallas.

Para ingresar, además de requerir una dirección de correo electrónico .edu, Facebook Campus solicitará saber el año de graduación, que no deberá ser más de cinco años atrás.

Después de registrarse, los estudiantes crean su perfil en Campus para agregar detalles específicos de la universidad que, según Facebook, no aparecerán en ningún otro lugar de la red social. Podrán incluir datos como su campus, año de graduación, dormitorio, especialización y clases que están tomando.

Algunas de las universidades que tienen una asociación más profunda con Facebook ya se han suscrito para publicar actualizaciones y noticias en el feed y se espera que aliente a varios líderes estudiantiles a unirse a la red.

De esta manera, dentro de la pestaña los estudiantes también podrán descubrir y unirse a grupos y eventos de su escuela, incluso, crear grupos de compra o venta, y buscar compañeros de cuarto.

Facebook Campus también tiene su propia sección de chat privado, que se mantiene separado de Facebook y Messenger. La compañía también informó que no incluirá publicidad en esta categoría.