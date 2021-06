Facebook ya desarrolla un smartwatch

Quizá no lo tengas muy claro pero Facebook, además de ser propietario de varias de las redes sociales más importantes del mundo, también cuentan con una división que desarrolla hardware. Como ejemplo de ello podemos mencionar a los dispositivos Portal, además ya te hemos adelantado que está trabajando para lanzar unos lentes inteligentes. Pero al parecer los esfuerzos de la compañía en el área también se enfocan en otro wearable, un reloj inteligente que se caracteriza por ir más allá del monitoreo de salud.

De acuerdo con información publicada por el medio The Verge, Facebook está adoptando un enfoque novedoso para su primer smartwatch pues, además de mostrar la hora y medir algunos elementos de la salud del usuario, estará equipado con con dos cámaras una de las cuales se podrá quitar de la muñeca para tomar fotos y videos que se pueden compartir en el conjunto de aplicaciones de Facebook, incluido Instagram.

Asimismo se asegura que tendrá una cámara en la parte frontal con la intención de que las personas puedan realizar videollamadas. Mientras que la cámara de enfoque automático de 1080p se colocará en la parte posterior del dispositivo y se podrá usar para capturar imágenes cuando se separe del marco de acero inoxidable.

También se dice que Facebook está recurriendo a otras empresas para crear accesorios que puedan conectar el centro de la cámara a objetos como mochilas. Toda la información fue dicha por dos personas familiarizadas con el proyecto, quienes solicitaron el anonimato ya que no cuentan con el permiso de la compañía para hablar sobre el reloj.

Es importante destacar que la compañía no ha confirmado públicamente este lanzamiento. Sin embargo, los rumores indican que será en el verano de 2022 cuando sea presentado al público.

Un paso hacia una nueva interfaz

Este parece ser un intento más de Facebook por cambiar la manera en que las personas se relacionan con la tecnología. La compañía lleva tiempo hablando, y experimentando con nuevas interfaces, imaginando un mundo en que las personas ya no dependen de sus celulares para estar en contacto, sino que utilicen tecnología vestible, como el reloj o los lentes, para sus tareas digitales. Se dice que la intención detrás de esta idea es dejar de depender de los dispositivos de Apple y Google, los dos creadores dominantes de plataformas de telefonía móvil que controlan en gran medida la capacidad de Facebook para llegar a las personas.

Precisamente con la intención de que las personas dejen de depender de su celular es que, según The Verge, Facebook está trabajando con los principales operadores inalámbricos de Estados Unidos para que su smartwatch admita conectividad LTE, lo que significa que no será necesario emparejarlo con un teléfono para funcionar.

Además de todos los detalles ya mencionados, la fuente incluso afirmó que el reloj estará disponible en blanco, negro y dorado. Hasta compartieron que Facebook espera vender inicialmente un volumen de seis cifras.

Si se tiene el éxito esperado, en futuras versiones del reloj Facebook planea que sirva como un dispositivo de entrada clave para sus gafas de realidad aumentada. Y es que se dice que, aunque el primer modelo será lanzado en 2022, la compañía ya está trabajando en la segunda y tercera generación de esta tecnología para los años siguientes.

Sobre el precio, los empleados citados han señalado que será de aproximadamente 400 dólares, es decir unos 7 mil 800 pesos, pero la cantidad final podría cambiar. Incluso aclararon que, si bien es poco probable pues ya se han gastado millones de dólares para su desarrollo y cientos de personas trabajan en este esfuerzo, Facebook también podría desechar el reloj por completo, ya que el dispositivo aún no ha entrado en producción en masa y no tiene un nombre oficial.