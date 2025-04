Spotify presenta fallas en su servicio

Esta mañana de miércoles, Spotify presentó fallas en su servicio, lo que desató la molestia de usuarios que esperaban empezar su jornada con su playlist favorita o con el nuevo episodio de algún podcast.

La caída de Spotify ocurre tanto en la versión móvil como en la de escritorio, de acuerdo con el mensaje difundido por la empresa de origen sueco.

Entre los inconvenientes más detectados están mensajes de supuesta falta de conexión a internet, desfase en la reproducción de contenidos y, en general, que la app no carga.

Algunos usuarios también reportaron problemas para entrar al sitio para levantar su reporte y solicitar ayuda.

A falta del servicio, las personas han recurrido a X para comprobar que no eran las únicas con fallas en Spotify y, de paso, para compartir su inconformidad.

Incluso, hay quienes admitieron recurrir a YouTube con tal de no iniciar el día sin música.