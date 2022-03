Falta de especialistas para atender insuficiencia renal en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La enfermedad renal crónica (ERC) o insuficiencia renal, como también se le conoce, es un grave problema de salud pública provocada por padecimientos como la diabetes e hipertensión arterial, por lo que su detección temprana ayuda a prevenir los fallecimientos por dicha causa. Pese a que México cuenta con médicos especializados para atender la ERC, las cifras oficiales indican que el número de profesionales avalados para tratarla es menor a lo recomendado por la Organización Panamericana de Salud (OPS).

El Día Mundial del Riñón se conmemora cada segundo jueves de marzo para reflexionar la importancia de llevar una vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades renales. Pese a que esta fecha se celebra desde el 2006, aún hoy es una especialidad poco explorada, por lo que la mortalidad por ERC aún registras tasas con valores altos.

PedroTrinidad Ramos, médico especialista en nefrología de la UNAM, hace un análisis en torno a la falta de personal sanitario que se dedique a esta rama de la medicina, pues el país cuenta únicamente con 10 nefrólogos por cada millón de habitantes, lo que representa un visible problema, pues la OPS indica que el promedio para una cobertura correcta de la afección es de 20 nefrólogos por cada millón de habitantes.

"Es decir, tenemos un déficit de 10 nefrólogos por millón, (50%), por lo que no se logra la cobertura para atención de pacientes en enfermedades renales", dijo en un comunicado.

¿Qué es la nefrología?

De acuerdo con el académico de la UNAM, la nefrología es una especialidad que estudia la estructura y la función renal, cuenta esta se ve mermada, ocasionado que los riñones pierdan la capacidad de eliminar los desechos y el equilibrio de los fluidos del cuerpo. El padecimiento que origina estas molestias es conocido como "falla renal".

Las y los expertos que se dedican a estudiarla diagnostican y tratan los efectos de la enfermedad. En nuestro país, "hasta febrero de 2022, se contaba con mil 318 médicos nefrólogos certificados: mil 100 para población adulta y 218 para pediátrica", dimensionó.

En México, la cifra anual de incidencia (nuevos casos) de ERC es de aproximadamente 45 mil individuos, lo que representa 346 por cada millón de habitantes. Mundialmente, uno de cada 10 adultos la padece. Ante este panorama, el Colegio de Nefrólogos de México prevé que para 2040 el padecimiento sea la quinta causa principal de muerte.

Trinidad Ramos, también jefe de nefrología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, mencionó que uno de los indicadores más comunes en las personas que padecen insuficiencia renal, aún sin saberlo, es la hinchazón en las extremidades como los párpados y los pies, conocida clínicamente como edema.

Los principales factores que incrementan el riesgo de padecer ERC son la obesidad, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes y la hipertensión arterial. Además, el académico expresó que el descontrol de la presión arterial, los cambios de volumen, la frecuencia al orinar, ya sea que esta aumente o disminuya y que presente hematuria (sangre en la orina) o coluria (orina oscura), también forman parte de la sintomatología causada por la enfermedad, "ante este cuadro, se recomienda acudir con el médico de primer contacto, incluso con el especialista", aconsejó.

Pero la ausencia de nefrólogos que diagnostiquen y traten la enfermedad no es la única problemática. sino que la ERC se desarrolla silenciosamente. En algunos casos, los síntomas se presentan en el paciente hasta que este llega a una fase avanzada, por lo que el especialista sugirió llevar a cabo evaluaciones periódicas, que monitoreen la funcionalidad renal.

"Si un paciente es diabético, recomienda, debe llevar control riguroso de sus niveles de glucosa, y en los alimentos no exagerar en el consumo de contenido calórico porque de hacerlo predispondrá a un descontrol de glucosa que será tóxico para el riñón (glucotoxicidad)", dijo el especialista.

El médico añadió que la mejor forma de prevenir la enfermedad renal es a través del control de la diabetes, la obesidad.

"Se conoce que 10.3% de la población mexicana tuvo conocimiento de que padecía diabetes; la hipertensión arterial se estableció en 18.4%, y en individuos que superaban los 50 años de edad este porcentaje se elevó hasta 26%; finalmente, la obesidad se ubicó en 40%".

Trinidad Ramos destacó la importancia de mantener a los riñones en buenas condiciones, pues su buen funcionamiento se encarga de mantener el equilibrio interno de los líquidos que no necesita nuestro organismo. Además, regulan la presión arterial, producen sustancias como la eritropoyetina, que estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos y activa la hormona de la vitamina D, que absorbe los líquidos intestinales.