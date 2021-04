Fármaco para el asma ayuda a recuperarse más rápido del Covid-19

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford descubrió que la budesonida, uno de los fármacos más comunes para tratar el asma, disminuyó tres días de la sintomatología del Covid-19 en pacientes con riesgo de atravesar la enfermedad de manera grave.

Christopher Butler y Richard Hobbs, líderes del estudio, analizaron el perfil de 4 mil 600 personas, las cuales tenían más probabilidades de ser afectadas por los efectos del coronavirus SARS-CoV-2, desde abril del año pasado. De estas, 2 mil 617, equivalente al 56.1%, dieron positivo a la prueba de antígenos.

La edad de los voluntarios oscilaba entre los 50 a 65 años. La mayoría de ellos, presentaba síntomas característicos del nuevo coronavirus y padecía alguna comorbilidad que aumentaba los riesgos de complicaciones.

Los participantes fueron divididos en tres grupos de manera aleatoria. Uno de ellos, conformado por 751 personas, recibió la budesonida dos veces al día durante dos semanas, con dosis de 800 microgramos (µg) cada una.

Los otros dos grupos no tomaron ningún placebo. En cambio, mil 28 de ellos fueron tratados con la atención habitual y el resto -643 personas- con otro tipo de intervenciones médicas.

Los resultados publicados en medRxiv arrojaron que el grupo que ingirió la budesonida se recuperó de la enfermedad tres días antes, que aquellos que no usaron este tratamiento.

"El tiempo hasta la primera recuperación autoinformada fue más corto en el grupo de budesonida en comparación con la atención habitual", aseguraron los coordinadores de la investigación.

Los científicos británicos expresaron que la budesónida se destaca por ser un esteroide inhalable de bajo costo y ampliamente disponible. Su asequibilidad -afirmaron- permitiría que gran parte de la población tuviera acceso a ella, convirtiéndose en uno de los tratamientos más prometedores frente a la emergencia sanitaria.

Pese a que el fármaco demostró eficacia para tratar a los pacientes con Covid.19, no se ha probado en ensayos ni revisado por pares. Butler y Hobbs esperan que con la divulgación de estos hallazgos, otros centros de investigación se interesen en estudios complementarios que respalden el uso de este tratamiento, que podría disminuir, significativamente, la morbilidad y mortalidad actual.

¿Cómo funciona la budesónida?

Este medicamento pertenece a la familia de los corticoides, que forman parte de una serie de mecanismos fisiológicos que regulan la inflamación, la respuesta del sistema inmune y el metabolismo del cuerpo humano.

La budesonida es administrada por distintas vías, ya que además de ser inhalada está disponible como aerosol nasal, de forma rectal y en píldoras.

Esta no es la primera vez que los expertos estudian los efectos de la budesónida. Desde el 2016, investigadores de la Universidad de San Luis, Estados Unidos, observaron sus efectos para la inhibición del síndrome de dificultad respiratoria (SDR).

A su vez, un una manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en septiembre del 2020, informa los beneficios de los corticoides para tratar la enfermedad inducida por el virus del SARS-CoV-2.

La información expuesta coincide con el estudio de la Universidad de Oxford, ya que se asegura que los corticosteroides sólo deben proporcionarse en pacientes graves del Covid-19, pues su administración prolongada podría implicar problemas subyacentes en la salud del paciente.

Otros tipos de corticosteroides utilizados en los tratamientos del Covid-19 son la dexametasona, hidrocortisona y metilprednisolona.