Fechas para ver lluvia de oriónidas y otros fenómenos astronómicos

El ojo humano ha catalogado al mes de octubre como un periodo en el cual se presentan las lunas más espectaculares del año. Pero no solo se podrán apreciar lunas brillantes, además, tendrán lugar otros fenómenos astronómicos que iluminarán las noches.

En Destinos te contamos qué días debes apartar para prestarle más atención al cielo nocturno y armar pijamadas o un picnic en el patio de tu casa.

Lluvia de oriónidas

Aclaración: la lluvia de estrellas en realidad es de meteoros. El fenómeno que apreciamos es consecuencia de la fusión de polvo y hielo, que en algún momento se desprendieron de cometas que pasaron por la órbita de la Tierra alrededor del Sol, explica el planetario Arcadio Proveda Ricalde, ubicado en el estado de Mérida.

Debido a que la Tierra pasa por la misma zona cada año, atraviesa las partículas dejadas por los cometas, lo que hace que las lluvias de estrellas sean usualmente en las mismas fechas.

La lluvia de oriónidas usualmente presenta una actividad moderada, la cual llama mucho la atención porque genera trazos muy brillantes. Este fenómeno es causado por el Cometa Halley y recibe el nombre de oriónidas porque los meteoros parecen surgir de la constelación Orión, según el Centro de Astronomía Sigma Octante, de Bolivia.

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de oriónidas?

Según estimaciones del Observatorio Astronómico Nacional, las oriónidas cruzarán el cielo de la Tierra durante las noches del 21 y 22 de octubre. Sin embargo, será durante la madrugada cuando sean más visible.

Para poder apreciar esta lluvia de estrellas, el Real Observatorio Astronómico de Madrid recomienda buscar una zona con el cielo oscuro que se encuentre alejada de cualquier contaminación lumínica.

Oposición por Marte

Como todos los planetas del sistema solar, Marte y la Tierra orbitan alrededor del Sol. La Tierra recorre su órbita más rápido, debido a su cercanía. Como resultado, en algunas ocasiones estos planetas quedan en lados completamente opuestos o demasiado cerca.

La NASA explica que una oposición significa que Marte y el Sol están en lados directamente opuestos de la Tierra. Es decir, Marte sale por el este mientras que el Sol se pone por el oeste, provocando que se vean en lados opuestos del cielo.

¿Cuándo y dónde ver la oposición de Marte?

La oposición de Marte es un fenómeno que, según la NASA, ocurre cada 15 o 17 años. Este año, la oposición de Marte se producirá el 13 de octubre. Se podrá ver desde cualquier punto, pues el planeta rojo brillará 10 veces más que cualquier estrella de primera magnitud.

Luna azul

La luna azul es un fenómeno astronómico que no tiene nada que ver con el color. De acuerdo con el folclore moderno, indica la NASA, una luna azul es la segunda luna llena durante un mes. Normalmente los meses tienen solamente una luna llena, pero ocasionalmente se cuela una segunda, aunque esto sucede, en promedio, cada dos años y medio.

En pocas ocasiones la luna ha cambiado su color. Según la información de la NASA, en 1883, el volcán Krakatoa, en Indonesia, explotó, y como consecuencia se alzaron columnas de cenizas que se elevaron hasta los límites de la atmósfera terrestre y tornaron la luna de color azul.

De igual forma en 1983, luego de la erupción del volcán El Chichón O Chichonal en México, las partículas de ceniza provocaron lunas azules. La NASA advierte que los incendios en bosques también pueden provocar un cambio de color en la luna.

¿Cuándo y dónde ver la luna azul de octubre?

Aunque su color no cambiará, la segunda luna llena del mes se podrá apreciar el 31 de octubre. Para disfrutarlo solo tendrás que mirar el cielo de esa noche. Este acontecimiento no volverá a ocurrir hasta 2039.