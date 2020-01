Filtran información sobre el Huawei P40

Cada vez es más común que los diseños de celulares de las marcas se den a conocer antes de su presentación oficial, así conocimos, por ejemplo, lo último de Samsung y Apple, y ahora también parece que podemos saber cómo será el próximo smartphone de Huawei, el P40. El portal especializado 91mobiles publicó lo que asegura, es el diseño definitivo de este modelo de acuerdo al cual el P40 contará con una cámara frontal doble perforada en la pantalla.

En la parte de atrás se aprecia un módulo rectangular con una cámara compuesta por tres lentes, en ese sentido se esperaría que se tratara de un sensor principal, un gran angular y un sensor ToF para la profundidad. La pantalla tendría un tamaño de 6.1 a 6.5 pulgadas con bordes sutilmente curvos. Uno de los puntos que llama la atención en las imágenes dadas a conocer es que al parecer el Huawei no contará con conector para los auriculares.

Por otra parte otros medios internacionales como Cnet mostraron imágenes de lo que podría ser la versión Pro del P40 pues se aprecia un módulo con cinco cámaras, la principal, aseguran, entregará imágenes de 64 megapíxeles. Además contaría con un ultra gran angular de 20 megapixeles, un teleobjetivo periscopio con un zoom óptico de 10x, un lente macro y un sensor ToF. El equipo, una vez más, contaría con lentes de la marca Leica. El modelo también estaría equipado con una batería de 5,000 mAh con sistema de carga rápida y compatibilidad de carga inversa e inalámbrica.

Por ahora no hay una fecha concreta de presentación pero, al parecer, sucederá en el mes de marzo. Dado que lo único que se filtró en internet es el diseño de celular se conoce poco de sus características técnicas aunque se espera que cuente con el procesador Kirin 990 y conectividad 5G.

Cabe señalar que Huawei no ha superado los problemas con el gobierno de Estados Unidos que prohíbe a Android instalar su sistema operativo en los smartphones de la compañía. Por la razón anterior es que se espera que el P40 no incluya las apps de Google como YouTube o Google Maps, aunque el sistema que Huawei desarrolló sobre Android sí cuenta con una tienda de descargas llamada App Gallery.