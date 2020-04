"Fortnite" ya está en Play Store, ¿cómo descargarlo?

El "Battle Royale, Fortnite", desarrollado por Epic Games es uno de los videojuegos más exitosos con millones de seguidores alrededor del mundo que recibieron la buena noticia de que ya pueden descargarlo como cualquier app desde la Play Store de Google.

El juego ya podía usarse en dispositivos Android pues fue lanzado hace 18 meses como un software descargable, es decir fuera del mercado oficial de aplicaciones móviles de Google. Sin embargo, Epic Games asegura que estaban en desventaja pues al querer descargarlo los usuarios eran advertidos sobre posibles problemas de seguridad.

Y la queja no fue solo para Android. El CEO de Epic Games, Tim Sweeney, acusó también a la App Store de Apple, dijo que ambas plataformas abusan de sus respectivas posiciones en el mercado para cobrar a los desarrolladores más de lo necesario.

Aun así, la compañía tomó la decisión de poner a "Fortnite" disponible en la Play Store. Lo que significa que deberá pagar a Google el 30% por todas las compras en la aplicación. Por lo que el CEO ha seguido manifestando su inconformidad al señalar que es un porcentaje alto para los desarrolladores de juegos.

Más allá de toda esta disputa, si quieres descargar "Fortnite" de manera gratuita en tu dispositivo solo tienes que ir la tienda Google Play, tener sistema operativo Android 7.1 o superior e iniciar sesión con tu cuenta o crear una. Toma en cuenta que el peso base es de 45 MB.

Primero, por si no tienes idea de qué se trata "Fortnite", algo que nos cuesta creer, te contamos que es un título que ofrece dos modos de juego: "Fortnite Battle Royale", en donde hasta cien jugadores luchan en una isla, hasta que solo quede uno en pie; y "Fortnite Creative" en donde podrás crear tus propios espacios.

De acuerdo con la descripción en la Google Play el videojuego para descargar presenta las mismas características que el disponible para PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac y Switch. "El mismo mapa, el mismo juego, las mismas actualizaciones semanales. Construye tu fuerte mientras luchas para ser el último en pie", señala.

Por último vale la pena señalar que puedes seguir utilizando el juego como un software de terceros en tu Android y que para equipos iOS Fortnite está disponible en la App Store desde 2018.