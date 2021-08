Frutas que ayudan a bajar el colesterol

Según la American Heart Association tener altos niveles de colesterol aumenta el riesgo de sufrir enfermedades vasculares y del corazón. El colesterol alto forma depósitos grasos en los vasos sanguíneos, y con el tiempo, estos depósitos crecen, dificultando que suficiente sangre fluya a través de las arterias.

El colesterol alto suele ser resultado de un estilo de vida poco saludable, pero hacer cambios positivos en nuestros hábitos alimenticios puede ayudar a prevenir y tratar el colesterol alto. Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio, alcanzar y mantener un peso adecuado y no fumar harán una gran diferencia.

Es muy importante que a tu dieta sumes gran variedad de frutas que ayuden a equilibrar tu alimentación y ayuden a que bajes el colesterol, algunas de ellas son:

1. Manzanas

Es rica en pectina. Según un documento médico de la Universidad de Harvard: "Hay buenos datos para mostrar que la fibra soluble en las manzanas puede ayudar a evitar que el colesterol se acumule en las paredes de las arterias". Esta fruta es ideal para el día a día, además de sus beneficios, es fácil de transportar.

2. Frutos secos

Frutos como almendras y nueces pueden mejorar el colesterol en la sangre, según un texto de la Clínica Mayo, hay estudios que comprueban que una dieta que incluya estos frutos puede reducir el riesgo de padecer complicaciones cardíacas. Las nueces contienen muchas calorías, así que basta con un puñado en la ensalada o como pequeño bocadillo.

3. Aguacate

Contienen una gran fuente de nutrientes y ácidos grasos monoinsaturados (AGMI). Las investigaciones, según la Clínica Mayo, sugieren que un aguacate puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol en personas con sobrepeso u obesas, claro, también combinado con un régimen alimenticio especializado y con actividad física. Procura comerlo en ensaladas y guarniciones.

4. Granada

Beber el jugo de esta fruta puede retrasar la acumulación de colesterol en las arterias. De acuerdo con el texto de la Clínica Mayo, el jugo de granada contiene muchos antioxidantes que brindan beneficios al corazón. Asegúrate que sea puro y no una mezcla de jugos que contengan azúcar agregada.

Recuerda que antes de incluir en tu dieta diaria estas frutas o cualquier cambio que quieras hacer en tu alimentación, es importante consultar a un especialista, principalmente si eres una persona con alguna enfermedad crónica, ya que estos alimentos pueden no ser aptos para todos o sus porciones deben ser limitadas.