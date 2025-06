Funciones de Gemini que lo hacen tu guía turístico

Si este verano tu plan es visitar otro lugar y desconectarte de la rutina, las pantallas y las notificaciones, hay una herramienta tecnológica que, valdría la pena, mantengas en tu maleta: Gemini. ¿Por qué?, estas tres funciones de IA te darán la respuesta.

Desde la planeación hasta sacarte de un apuro en plenas vacaciones, la inteligencia artificial ha pulido sus capacidades para ayudar a que nada arruine ese ansiado descanso y, de paso, para que puedas aprender un poco más del lugar donde te encuentres.

En el caso del asistente de Google, ofrece tres funciones de IA particularmente útiles al estar de viaje:

- Gemini Live

- Compartir cámara o pantalla en conversaciones

- Gemini Deep Research

¿Cómo aprovechar las funciones de Gemini Live?

Uno de los grandes desafíos de la IA es perfeccionar la manera en la cual se puede interactuar con ella, con miras a tener intercambios cada vez más naturales. Con Gemini Live, Google apuesta por un diálogo interactivo y respuestas precisas aun cuando el usuario haga varias preguntas en una sola intervención.

Para activar esta función, en tu celular elige el modo "Conversación por voz" y asegúrate de separar cada pregunta de manera clara (si es que dirás todas tus dudas en secuencia); para ello, puedes usar palabras como "primero", "luego" o "por último".

"Hola, Gemini. Estoy en San Miguel de Allende y tengo algunas preguntas sobre la ciudad. Primero, ¿cuál es la historia de La Casa del Mayorazgo? Después, cuéntame cómo era la arquitectura típica de las casas señoriales en el siglo XVIII en San Miguel de Allende", sugiere el equipo de Google.

Compartir cámara o pantalla

Para conocer más detalles sobre la arquitectura, cultura y gastronomía que engalanan tu destino vacacional, basta con compartir tu cámara o tu pantalla a la IA de Google. Estas funciones de Gemini pretenden que tu compañero de viaje sea más interactivo todavía.

Por ejemplo, si pasas por alguna escultura, iglesia o plaza que llame tu atención, solo debes apuntar con la cámara del celular y solicitar los detalles de lo que ves en ese momento.

Incluso, puedes pedir información de obras artísticas si es que no tienen una ficha o si está en un idioma que no comprendes. Lo mismo ocurre con las artesanías cuando llega el gran dilema de elegir los recuerditos.

¿Para qué sirve Gemini Deep Research?

Si la estancia es corta o si se trata de un sitio con gran riqueza histórica, no siempre hay espacio para adentrarse a todo lo que se "esconde" detrás de una bonita postal.

Si recurres a Gemini Deep Research, su capacidad de procesar "enormes volúmenes de datos" te entregará un resumen detallado y sustentado con múltiples fuentes disponibles en la web.

Así, dispondrás de mayor contexto y vivirás tu experiencia vacacional desde una perspectiva más completa. Ahora el reto es decidir a dónde viajarás para poner a prueba estas funciones de Gemini.