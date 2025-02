Google deja nombre "Golfo de México" en Maps

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró la respuesta que hizo Google a su gobierno, tras el reclamo que se hizo por el cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América en Google Maps, ante un decreto firmado por el mandatario estadounidense Donald Trump, e insistió en que "está mal" y se podría proceder ante tribunales.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo exhibió la respuesta de Google y una nueva carta enviada por el canciller Juan Ramón de la Fuente, ante la respuesta del pasado 10 de febrero.

Con la ayuda de su vocera, Paulina Silva, la presidenta Sheinbaum leyó en el Salón Tesorería el documento que refiere que las personas que usan Maps en México seguirán viendo "Golfo de México".

Mientras que el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos ha actualizado oficialmente "Golfo de México" a "Golfo de América", se señala.

"Esto es consistente con nuestro procedimiento operativo normal para reflejar nuestras áreas geográficas", refiere la respuesta de Google.

"Está mal"; podría proceder a tribunales": Sheinbaum

"Esto está mal, como lo he dicho muchísimas veces. El decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental, estamos hablando de 22 millas náuticas desde la Costa, no a todo el Golfo.

"Aquí lo que está haciendo Google es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba, y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental, entonces no estamos de acuerdo en esto y el doctor Juan Ramón de la Fuente envió una nueva carta (...)", señaló al mostrar el otro documento enviado por el secretario de Relaciones Exteriores que señala que nuestro país no acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional.

"Vamos a esperar la respuesta de Google, sino procederemos ya en tribunales", añadió.

Insistió la Mandataria que Estados Unidos hizo un decreto sobre su plataforma continental y "Google no tiene derecho a renombrar la plataforma continental de México, no tiene ningún derecho, ni la plataforma continental de Cuba porque está dividido en los tres países el Golfo de México, por eso esta situación".