Google: El impacto del Covid-19 en el internet

La contingencia sanitaria transformó nuestro mundo y nos obligó a llevar muchas de nuestras actividades al internet. Las clases, el trabajo, las reuniones con amigos, tuvieron que volverse digitales hace ya casi un año. Para entender un poco más de cómo la Covid-19 cambió la interacción en línea, Google realizó un estudio que incluyó a Argentina, Brasil, Colombia y México.

En el marco del Día de la seguridad en Internet, que se conmemora el 9 de febrero, Google realizó un estudio con la intención de saber cómo cambiaron las costumbres de las familias como resultado de las políticas de aislamiento. Su análisis se enfocó, específicamente, en la experiencia de los padres frente a la educación virtual de sus hijos y el mayor contacto con dispositivos conectados a internet.

"La pandemia de Covid-19 ha tenido un gran impacto en la vida de las familias en la región. Esto no solo se ha visto en términos de trabajo, sino también en los modelos educativos, que tuvieron que transformarse y acoplarse a la realidad. En gran parte de los países de la región, los niños tuvieron que cambiar sus aulas por clases virtuales, transformando su forma de interactuar con sus profesores y compañeros", señaló Google.

Entre los resultados de su estudio destacó que en México, un 91% de padres aseguraron que sus hijos se tuvieron que adoptar a un modelo de educación 100% virtual. Como resultado de esto, los padres optaron por cambiar ciertas reglas del hogar, que giraban en torno al tiempo que sus hijos pasaban en línea, con el fin de permitirles interactuar con sus amigos y familia. Por ejemplo en nuestro país, un 64% de las familias ahora permite que sus hijos pasen más tiempo en internet para temas de interacción social y entretenimiento.

Sin embargo, esta transformación en el comportamiento de las familias también ha generado una mayor preocupación sobre los padres y los posibles riesgos a los que se enfrentan los niños en internet. El estudio demostró que se puede encontrar en la región un consenso en que el ciberacoso, el contenido inapropiado y la privacidad y seguridad de datos son preocupaciones generalizadas de los padres de familia.

Consejos para estar protegido

Con base en el análisis que realizó, y considerando las preocupaciones que externaron los padres, Google propone tres tips que pueden ser de utilidad para los padres en la mitigación de los riesgos para sus hijos en internet:

Proteger la identidad digital de sus hijos. En México, el 12% de los padres aseguraron que sus hijos fueron víctimas, al menos una vez, de hackers que robaron información de sus cuentas. Esto significa que, en promedio en la región, uno de cada 10 padres ha pasado por esa situación con sus familias. Por esto, es importante enseñarles a desarrollar contraseñas fuertes, no compartirlas nunca con nadie y activar la verificación en dos pasos.

Conocer con quién hablan en línea. Debe haber un diálogo constante entre padres e hijos, en el que sepan con quién están conversando a través de las plataformas y reiterando su apoyo. Según el estudio, un 52% de padres en México se sienten confiados de que sus hijos acudirán a ellos en caso de tener problemas de seguridad en línea.

Optar por contenido apto para las edades de los niños. A través de herramientas dentro del Buscador, como SafeSearch, los padres pueden filtrar contenido que puede afectar negativamente a sus hijos, esta herramienta bloquea cualquier tipo de contenido explícito, evitando el riesgo de los menores se encuentren con resultados no deseados.

La compañía también recordó que es posible gestionar una cuenta familiar de Google, en la que se puede bloquear el acceso a sitios web que pueden significar un riesgo para los menores y en plataformas como YouTube también existen herramientas de control parental en las que se puede filtrar contenido violento no apto.

"Con un mayor conocimiento de los hábitos, entornos y tipo de contenidos a los que se enfrentan niños y niñas, es posible que hagan un uso más seguro del internet. Además, el buen uso de las herramientas y una constante conversación y comunicación, serán fundamentales para no solo mantener seguros a los menores, sino además brindarles la mejor experiencia en línea", finalizó la compañía.