Google impulsa el crecimiento de México con soluciones de IA

La inteligencia artificial (IA) ha tenido un auge importante en el último año. Sus cualidades han permitido implementarla en diferentes situaciones para encontrar las soluciones a diversos problemas.

Google lo sabe, por ello, en los últimos meses ha expandido diversas soluciones de IA que han generado un crecimiento importante para México. De acuerdo con la compañía, las herramientas de IA de Google han tenido un impacto económico en el país de 278 mil millones de pesos.

Además, las aplicaciones de Android han generado 170 mil 800 empleos y Google Workspace ha permitido el ahorro de 283 horas al año a cada empleado de México, lo que generó beneficios de más de 10 mil millones de pesos.

Esto ha tenido resultado positivo para el país y se espera que en un futuro sea aún mejor, considerando que 7 de cada 10 mexicanos opina que la IA impactará de forma positiva en la forma que aprendemos.

"La IA es una tecnología fundamental y facilitadora que tiene el poder de mejorar la vida de las personas", aseguró Julian Coulter, director general de Google México durante el evento "Google for Mexico 2024?

Google capacita en fundamentos de IA

Durante el evento, se subrayó el compromiso que tiene Google no sólo como empresa, sino que también con ser parte integral de la comunidad mexicana para el crecimiento del país.

"El desarrollo de la IA no puede darse de manera unilateral, debe ser el resultado de una comunicación constante de la compañía con la sociedad en la que nos desarrollamos", puntualizó Coulter.

En este sentido, la compañía ha adoptado el compromiso de integrar a la sociedad mexicana en el aprendizaje del uso de las nuevas herramientas tecnológicas y de IA a través de sus cursos.

Los Certificados de Carrera de Google le permiten a cualquier persona formarse en algún tema relacionado con las nuevas tecnologías. Ha tenido tanta relevancia que más de 26 mil personas en México se han capacitado desde 2019 en habilidades digitales.

Ello ha permitido que se distribuyan 90 mil becas durante el año para que más usuarios puedan formar parte del aprendizaje que ofrece Google.

"Tenemos el compromiso firme de democratizar el acceso al conocimiento y a las oportunidades a través de la tecnología", afirmó María Andrea Valles, directora legal de Google.

Ahora, para introducirnos al tema de IA, Google ofrece su curso "Fundamentos de IA", el cual tiene como propósito ayudar a las personas a adquirir los conocimientos esenciales de IA para aumentar su productividad.