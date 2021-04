Google Meet dejará de ofrecer videollamadas gratuitas

Cuando la emergencia sanitaria por Covid-19 nos obligó a quedarnos en casa, diversas compañías se solidarizaron con los usuarios y comenzaron a ofrecer de manera gratuita funciones y servicios que normalmente eran de pago. Es el caso de Google Meet que, hasta el año pasado, era una herramienta exclusiva para los suscriptores de G-Suite y dejó libres todos sus beneficios, algunos de los cuales están por terminar.

Primero hay que decir que, desde el año pasado Google ya había anunciado que seguiría ofreciendo Meet de manera gratuita a los usuarios. Los únicos cambios que ha hecho a lo largo de los meses es restringir algunas funciones. En ese sentido, las videollamadas de hasta 24 horas dejarán de estar disponibles pronto.

Inicialmente Google había señalado que la fecha para restringir el tiempo de las conferencias sería el pasado 31 de marzo de 2021. Sin embargo, decidió ofrecer el tiempo libre por más meses. Por lo que ahora será hasta el 30 de junio que las personas podrán hacer videollamadas por hasta 24 horas sin interrupciones, informó por medio de su cuenta oficial de Google Workspace en Twitter. Llegando al mes de junio, las videoconferencias por este medio sin pagar la suscripción a Workspace serían de 60 minutos y, como sucede en otras plataformas como Zoom, los usuarios deberán volver a iniciar sesión y abrir una nueva reunión si quieren seguir con la conversación.

Solo quienes paguen la suscripción a la herramienta podrán mantener la videollamada por el tiempo que quieran además de acceder a funciones adicionales como el bloqueo de ruido mediante Inteligencia Artificial, las transmisiones en directo o la grabación de las sesiones.



Reuniones más seguras

Mientras sigas utilizando Meet para realizar videollamadas es muy importante que aprendas a configurarlo de la manera correcta para que no pongas en riesgo tu seguridad y es que si bien Google señala que diseña, construye y opera todos sus productos sobre una base segura con el objetivo de frustrar cualquier intención de ataque y proporcionar la protección necesaria para mantener a las personas y su información a salvo, siempre hay funciones que te mantendrán más protegido, como las que enumeramos a continuación: Al crear o unirte a una videollamada desde un navegador web, asegúrate de que la URL sea la correcta, es decir https://meet.google.com.

Si decides descargar la app de Google Meet para Android o iOS a tu dispositivo móvil, recuerda hacerlo desde las tiendas oficiales. Evita compartir el nombre o código de una reunión con otros en foros públicos. Te recomendamos hacerlo en grupos privados o de manera individual para que no caiga en manos de personas malintencionadas. Para invitar a participantes a reuniones de manera aún más segura, puedes enviarles un correo desde Gmail, así como agregarlos a un evento de Google Calendar.

Antes de aceptar la solicitud de ingreso de un nuevo asistente, reconoce de quién se trata. En caso de que, como moderador, notes comportamientos inusuales durante una reunión, puedes utilizar los controles de seguridad como silenciar o eliminar a un participante.

Evita compartir información personal como contraseñas, números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito durante la videollamada. También recuerda que la plataforma cuenta con una función que impide que los participantes compartan su pantalla o envíen mensajes de chat durante una reunión, lo que puede ser muy útil cuando se trata de clases en línea y reuniones de trabajo. Hay que destacar además que la cantidad de participantes por reunión es de 100. Finalmente Google destacó que los controles de seguridad en Meet están activados de manera predeterminada, por lo que en la mayoría de los casos, tanto organizaciones como usuarios, no tendrán que hacer nada para garantizar que exista la protección adecuada. Asimismo dijo que la plataforma cifra los datos de cada una de las personas y cada una de las reuniones con un código único que solo dura tanto como la reunión.

Google también afirma que emplea combinaciones complejas de caracteres en los códigos de acceso a las videoconferencias. Esto evita que una persona malintencionada pueda tratar de unirse descifrando el ID de la misma. Y agregó que en Meet todos los datos en tránsito se cifran de forma predeterminada entre el usuario y Google.