Google predice quiénes serían los ganadores del Oscar

Este domingo 9 de febrero se llevará a cabo la premiación de los premios Oscar, evento en el que se darán cita las estrellas de Hollywood y los mejores cineastas, para conocer qué es lo mejor del cine, de acuerdo con La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Para tener una idea de quiénes pueden ser los ganadores del Oscar, Google tiene algunas buenas ideas.

Si las tendencias de búsqueda registradas en los últimos siete días definieran a los ganadores de la entrega de premios que se realizará el próximo domingo 9 de febrero, estos serían los ganadores, de acuerdo con Google:

Nominados a mejor película

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

1917

Ford v Ferrari

Once Upon a Time... in Hollywood

Little Women

The Irishman

Marriage Story



Actores nominados en un papel protagónico

Joaquin Phoenix

Leonardo DiCaprio

Antonio Banderas

Adam Driver

Jonathan Pryce



Actrices nominadas en un papel protagónico

Saoirse Ronan

Scarlett Johansson

Renée Zellweger

Cynthia Erivo

Charlize Theron



Preguntas más buscadas en Google sobre la ceremonia:

¿Qué significa Óscar?

¿Por qué los premios Óscar se llaman así?

¿Por qué ganó un Óscar Kobe Bryant?

¿Qué actor español fue el primer ganador de un Óscar como mejor actor de reparto?

¿A qué hora son los Oscars?



Asimismo, el buscador compartió una encuesta colectiva en la que los usuarios pudieron elegir a sus candidatos favoritos en cada una de las 24 categorías de nominaciones a lo mejor del cine del año. En total, participaron 1032 personas.

En la categoría Mejor Película, la mayoría de los encuestados (42.6%) eligió la cinta "Joker", dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. El segundo lugar es para "1917" con 23.6% y el siguiente para "Parasite", con 13.7%.

El Mejor Actor para los participantes de la quiniela es claro: Joaquin Phoenix por su protagónico en "Joker", con un 89.1% de las preferencias, seguido de lejos por Adam Driver (Marriage Story) y Leonardo DiCaprio ("Once Upon A Time...In Hollywood"), con 4.1% y 2.8%, respectivamente.

Esta categoría es una de las más reñidas: los encuestados le otorgan el premio a Scarlett Johansson por su protagónico en "Marriage Story" (35.4%) y el segundo a Renée Zellweger por Judy (31.6%). El siguiente puesto es para Saoirse Ronan por su papel en Little Women, con un 26.5% de las preferencias.

El Mejor director elegido por quienes participaron en la quiniela es Todd Phillips por Joker, con 37% de los votos, seguido por Bong Joon-Ho (Parasite) con 28.3% y Sam Mendes (1917) con 24.4%.

Será el domingo el día en el que descubras si tus elegidos son los ganadores.