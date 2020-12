Google sufre breve interrupción en sus servicios, incluyendo Gmail y YouTube

Google ha sufrido una caída generalizada de varios de sus servicios, entre ellos el correo electrónico (Gmail) o la plataforma de vídeos YouTube, a los que el usuario, temporalmente, no ha podido acceder, unos problemas que ya están resueltos, según la compañía.

"¡Ya está resuelto, gracias por quedarte con nosotros!", tuiteó Google sobre las 8.00 hora local del este de EE.UU. (13.00 GMT), más de una hora después de que comenzaran los problemas.

Google está investigando lo ocurrido, confirma a Efe la propia compañía.

Según el portal Downdetector, que sigue el rastro mundial digital, los problemas parecen haber empezado pasadas las 12:30 horas peninsular (11:30 GMT), momento en el que miles de usuarios de todo el mundo han comenzado a denunciar problemas en servicios del buscador.

Los fallos, según la misma fuente, se han extendido por diversos puntos del planeta, afectando sobre todo a Europa, también a España, a la costa este de Estados Unidos y Japón. Los servicios también se han visto interrumpidos en países de América Latina y de África.

Poco a poco los usuarios comienzan a señalar en redes que los servicios se están reponiendo.

Álvaro Núñez, experto en seguridad informática de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica a Efe que la caída ha durado alrededor de una hora y, además del correo electrónico y de YouTube, se han visto afectados servicios como Google Maps, Meet o Hangouts.

Asimismo, aplicaciones como la del juego Pokémon GO también han sufrido interrupciones, al depender del sistema de mapas de Google.

Este experto afirma que aún es pronto para saber la causa de esta caída generaliza de los servicios de Google: hay, señala, que esperar a la información oficial de la compañía que aún investiga lo ocurrido.

Google, en su "Workspace Status Dashboard", un panel en el que monitorea el estado de sus productos, fue avisando que cada uno de los problemas "debería estar resuelto para la mayoría de los usuarios afectados".

La empresa, con sede en Mountain View (California), fue repitiendo ese mismo mensaje para todos los productos afectados: su correo Gmail, el popular portal de vídeos de internet Youtube, el servicio de alojamiento de archivos Google Drive y la plataforma que usan las clases para la enseñanza por internet, Google Clasroom.

"Continuaremos trabajando para restaurar el servicio para los usuarios afectados restantes", añadió Google en su aviso.

El pasado agosto algunos de los servicios de este buscador, como Gmail o Drive, también sufrieron caídas intermitentes a nivel mundial.

Desde que se conoció la caída de los servicios de Google, las redes sociales, entre ellas Twitter, se han inundado de comentarios relatando los fallos pero también con mensajes de humor y "memes".

"Yo entrando a Yahoo luego de la caída de Google", dice un tuitero que adjunta una foto en la que se lee: "bienvenido a casa, infiel".

En varios de los mensajes los personajes de los Simpson han tenido protagonismo. En uno de ellos, en el que se ve a Homer con un cartel que dice "The end is near" (el final está cerca), un tuitero escribe: "muchos de los servicios de Google cayeron. Y hay eclipse solar este mediodía. Un cierre de año digno del 2020".

Por su parte, la cuenta @CoronaVid19 asegura: "Lo de Google no es cosa mía". "Hacedle una PCR por si acaso, pero vamos, me extrañaría".

Estos y otros mensajes han hecho que la etiqueta #Google haya sido tendencia mundial en Twitter.