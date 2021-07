Google también contará con función para que apps no puedan rastrearte

Una de las funciones que más llamó la atención de iOS 14.5 es que ahora las aplicaciones tendrían que pedir permiso a los usuarios para hacer un seguimiento de su actividad. Al parecer ahora los usuarios de Google Android también contarán con una herramienta similar para evitar que las apps puedan rastrearlos.

Aunque por ahora se trata solo de rumores, el Financial Times, se enteró que Google está notificando a los desarrolladores sobre nuevas protecciones para los usuarios de Android que optan por no compartir la ID de publicidad específica del dispositivo que permite a las empresas rastrear a los usuarios en todas las aplicaciones.

Hay que señalar que ya existe la opción de frenar el seguimiento de anuncios y restablecer la ID de publicidad, pero hasta ahora los desarrolladores han tenido formas de evitar estas restricciones. Lo que se está proponiendo ahora es que si las apps intentan acceder a la identificación de alguien que rechazó el seguimiento, obtendrán una "cadena de ceros" en lugar de información útil.

La llegada de la función está prevista para llegar a finales de este año, dijo Google en el correo electrónico. Sin embargo la compañía no ha confirmado oficialmente la herramienta. Por ahora lo que se especula es que las nuevas opciones de protección se implementarán gradualmente, comenzando con los dispositivos Android 12 a finales de 2021 y llegando a todos los dispositivos compatibles con Google Play Store a principios de 2022.

El momento es idóneo considerando la llegada de la función de privacidad en Apple, especialmente porque muchos han acusado a Google de ser reacio a mejorar los controles de seguridad, incluso se ha afirmado que ocultó configuraciones para disuadir a las personas de usarlas. Pero ahora parece haber cambiado ese enfoque y Android 12 podría incluir múltiples controles antirrastreo que seguramente impulsarán su reputación.

El problema es que, al igual que en el caso de iOS, aunque los consumidores podrán estar felices de contar con esta opción, algunas plataformas y los anunciantes no estarán encantados.

--El caso de iOS 14.5

Desde hace algunas semanas Apple está ofreciendo a sus usuarios un nuevo sistema que les permite saber cuando una empresa está siguiendo sus pasos y, si lo desean, desactivar esa función. Y, hasta ahora, la mayor parte de las personas que ya cuentan con la versión iOS 14.5, están optando por desactivar el rastreo.

La nueva función en iOS se llama Transparencia de seguimiento de aplicaciones y está pensada para informar cuando las apps siguen los movimientos de los usuarios no solo mientras están utilizando la herramienta en cuestión, sino que analizan su actividad fuera de la aplicación, en otras palabras, pueden saber a dónde va incluso después de haber cerrado la app. Es por eso que ves anuncios en Facebook y otras páginas de productos que estabas viendo en Amazon u otros sitios.

Si bien Apple ya contaba con una opción para desactivar el seguimiento de las apps, esta aplicaba para todas. Ahora es posible ser más específico. De hecho, cuando se instale una nueva aplicación automáticamente aparecerá un mensaje para que autorices o niegues la posibilidad de que te rastree. Y, para poder conocer qué aplicaciones han solicitado ese permiso y cambiar la configuración, puedes ir a la misma página de seguimiento.

Para utilizar esta nueva herramienta lo primero es contar con la última versión del sistema operativo. Una vez que tengas iOS 14.5 ve a la configuración de tu iPhone y selecciona Privacidad y luego Seguimiento.

Debajo de "Permitir que las aplicaciones soliciten un seguimiento", ahora verás una lista de aplicaciones específicas que han solicitado ese permiso. Puedes permitir o revocar esa función para cada una.