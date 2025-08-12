Guía completa de productos para cubrir canas al instante

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las canas aparecen como parte de un proceso natural de envejecimiento (aunque su presencia temprana puede deberse a otros factores). En la actualidad tenemos la libertad de decidir si lucirlas con naturalidad o si preferimos disimularlas.

Quienes deciden cubrir sus canas con tinte se enfrentan a la necesidad de retocarlo cada cierto tiempo, especialmente en las raíces, para que no se note el tono disparejo en la melena. Según el color de pelo y los efectos que tengan -como algunos tipos de mechas-, se pueden lucir con estilo durante este crecimiento.

Pero, hay otras ocasiones en que nuestro deseo es indiscutible y, al mirar nuestro cabello en el espejo, ¡queremos cubrirlas! Si no hay tiempo para agendar una cita en el salón de belleza o hacerlo tú misma en casa, hay productos capilares creados especialmente para retocar las raíces de manera exprés.

Si bien podemos seguir el consejo viral de Salma Hayek para retocar sus raíces, el cual consiste en usar la máscara de pestañas, en el mercado también hay productos específicos para el cabello formulados para cumplir con esta función.

Entre los productos para retocar raíces encontramos diferentes formatos de aplicación:

- Polvos: Como si fueran unas sombras de ojos, conseguirás retocadores para las raíces del cabello en polvo que pueden dar buena cobertura a las canas con varias pasadas. Algunos se pueden usar también en las cejas y en la barba.

- Sprays: Es quizá uno de los más populares por su practicidad, el color temporal viene envasado en un spray que solo tienes que pulverizar a pocos centímetros de la zona que deseas cubrir, como si fuera una laca o un shampoo seco. Creemos que es la mejor presentación para cubrir las canas cuando ha crecido mucho el pelo y cuando son cuantiosas.

- Estilo rímel: Hay un retocador de raíces con cepillo similar al del rímel o máscara de pestañas. Se usa el cepillo también conocido como goupillon para cubrir las raíces. Es como seguir el truco de Salma, pero con un producto para el pelo.

- Crayón: Esta presentación se trata de un producto cremoso para cubrir las canas en barra o ´stick´, similar a la barra multiusos que usamos para labios y mejillas, se aplica como si fuera un labial sobre el pelo.

Los retocadores de raíces se pueden conseguir en diferentes tonos como rubios, castaños y negros.

Entre las ventajas tenemos:

- Pueden ayudar a retocar la raíz cuando no tenemos tiempo del tinte.

- Son ideales para la etapa en la que apenas comienzan a salir las canas y queremos mantener nuestro cabello natural.

- Se pueden aplicar fácilmente.

- Se pueden trasladar cómodamente, así que son la opción definitiva en viajes.

Como desventaja podemos mencionar que duran poco tiempo, pero realmente para eso están formulados, para atender una necesidad momentánea. No son un tinte.

Entre los retocadores de raíces más populares se encuentra el spray "L´Oréal Paris Magic Retouch". En El País (Escaparate), lo eligieron recientemente como el mejor en su tipo por dar una buena cobertura al pelo blanco y porque dura todo el día, entre otros beneficios.

En polvo, destacan "Color Wow Root Cover Up", que la revista InStyle ha identificado como el mejor de todos en una lista reciente de este tipo de productos. Resaltan su facilidad para aplicar y difuminar con la brocha que incluye, así como que se adhiere y fija rápidamente. Cuenta con el sello Best of Beauty 2024 de la revista de belleza Allure.

Este año, Allure incluyó "BB Color Stick" como el mejor crayón para retocar raíces y cubrir las canas. "Simplemente aplica este lápiz de color aterciopelado en las zonas deseadas, difumínalo con el dedo según sea necesario (como si fuera un lápiz labial) y observa cómo se seca para lograr un color impecable y resistente al agua", detallan.