"Hackean" Twitch, la plataforma de streaming preferida de los "gamers"

La plataforma de transmisión de videojuegos, Twitch, propiedad del gigante del comercio electrónico Amazon, fue recientemente "hackeada" por un pirata informático anónimo, quien señaló que dejó al descubierto código fuente sensible.

--Filtran información sensible de Twitch

El "hacker" también afirmó haber filtrado una gran cantidad de datos de la empresa, incluido el código propietario, los pagos de los creadores de contenido y la "totalidad de Twitch.tv". Video Games Chronicle informó que Twitch está al tanto de la violación, sin embargo, aún no ha brindado una postura oficial al respecto.

Además del código de Twitch.tv, el atacante dijo que robó los clientes de Twitch para dispositivos móviles, computadoras de escritorio y consolas del sitio. El "hacker" también logró tener acceso a "SDK patentados y servicios de AWS internos utilizados por Twitch", junto con otras propiedades como IGDB y CurseForge, un competidor inédito de Steam de Amazon Game Studios (con nombre en código Vapor) y herramientas internas de equipo rojo de Twitch SOC. También muestra los pagos de los creadores desde 2019 hasta ahora, incluidos los mejores streamers como Nickmercs, TimTheTatMan y xQc.

Aunque no hemos verificado la afirmación de que se ha filtrado "la totalidad" del código fuente de Twitch, los archivos en el repositorio de 126GB parecen ser genuinos, y las cifras de pago de casi 2.4 millones de dólares de transmisores parecen estar presentes.

El "hacker" indicó además, que la filtración incluye código fuente de casi 6 mil repositorios internos de Github, además de señalar que solamente se trata de la "parte uno" de una versión más grande.

Cabe señalar que, al parecer, no se ha revelado información como contraseñas de usuario, direcciones e información bancaria, sin embargo, no se descarta la posibilidad de que dichos datos estén presentes en un futuro.

Se recomienda que, en el caso de que tengas una cuenta de Twitch, debes activar la autenticación de dos factores para que los "hackers" no puedan iniciar sesión en tu cuenta si tu contraseña ha sido robada.

--¿Cómo se filtró la información de Twitch?

El "hacker" publicó un enlace con 126 gigabytes de información en la plataforma 4Chan. La principal motivación del hacker para filtrar los datos de Twitch, según sus propias palabras, es para "fomentar más interrupciones y competencia en el espacio de transmisión de video en línea", al que describió como un "asqueroso pozo negro tóxico", según el sitio web de la industria Video Games Chronicle.

Dicha declaración ha dado pie a que algunos medios consideren que el "hackeo" puede estar relacionado con las incursiones de odio recientes en la plataforma, mismas que llevaron a los streamers a tomarse un día libre como forma de protesta.

Al respecto, Twitch ha señalado anteriormente que está tratando de detener el problema de las incursiones de odio, pero que no era una "solución simple".

Aún no está claro cómo los atacantes pudieron haber robado una cantidad tan grande de datos, especialmente considerando que Twitch es propiedad de Amazon, que opera una de las empresas de alojamiento web más grandes del mundo.

Amazon, con sede en Seattle, adquirió Twitch en 2014. Desde entonces, ha intentado combinarlo con otros servicios Prime, como Amazon Music y Prime Gaming, una vez llamado Twitch Prime.