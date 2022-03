Hallan pulsos de radiofrecuencia en un sistema tras décadas de búsqueda

BARCELONA (EFE).- Un equipo internacional ha descubierto pulsos de radiofrecuencia procedentes del sistema LS I 61 303 tras décadas de búsqueda, en la que ha sido la primera evidencia que demuestra la existencia de una estrella de neutrones en rotación en el sistema.



Estos hallazgos, publicados en la revista Nature Astronomy, suponen la primera vez que los científicos detectan pulsos procedentes de esa fuente en cualquier frecuencia, unos pulsos que aparecen y desaparecen.

Según informa en un comunicado el español Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que participa en el estudio, del equipo internacional también forman parte expertos de la Universidad Normal de Nanjing, la Academia de Ciencias de China, la Universidad de Pekín y el Istituto Nazionale Di Astrofisica italiano.

"Mi grupo y yo hemos llevado a cabo muchas de esas búsquedas nosotros mismos, en rayos X, rayos X duros y rayos gamma GeV. Pero era una tarea difícil: no solo tratábamos de detectar un púlsar que no es particularmente brillante, sino uno cuyos pulsos no están permanentemente ahí", afirma en la nota Diego F. Torres, investigador en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC (ICE-CSIC) y del Instituto de Estudios Especiales de Cataluña (IEEC).

El LS I 61 303 es uno de los pocos sistemas binarios de rayos gamma, que son sistemas estelares formados por una estrella masiva y un objeto compacto.